Строк призначення Тараса Креміня на посаду мовного омбудсмена спливає 8 липня

Кабінет міністрів України звільнив Тараса Кременя з посади уповноваженого із захисту державної мови. Про це у середу, 2 липня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Тараса Кременя звільнять з посади 8 липня 2025 року, оскільки тоді спливає термін його п’ятирічної каденції. Водночас він міг би повторно обійняти посаду, однак уряд не висунув його кандидатуру вдруге.

У інтерв’ю «Главкому» омбудсмен заявляв, що таке рішення ухвалили оскільки він «був незалежним і незручним, бо вказував на недоліки у проведенні державної мовної політики, пропонував забагато ініціатив». Також Тарас Кремінь заявив, що висував «незручні пропозиції» щодо закону про рекламу та множинне громадянство.

20 червня ZAXID.NET повідомляв, міністерство юстиції подало на затвердження нового мовного омбудсмена кандидатуру 67-річного актора Олександра Завальського. За даними, «Української правди», це призначення запропонував премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Hromadske з посиланням на «Главком» пише, що є ще дві кандидатури на посаду мовного омбудсмена. За даними журналістів, міністр культури Микола Точицький запропонував кандидатуру історика Павла Полянського, а уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець – викладачку Олену Івановську.

Нового мовного омбудсмена призначить Кабмін за результатами відкритого рейтингового голосування.