67-річний Олександр Завальський працює доцентом в КНУКіТ

Міністерство юстиції подало на затвердження нового мовного омбудсмена кандидатуру 67-річного актора Олександра Завальського. Як повідомляє «Українська правда» з посиланням на джерело в Мін’юсті, це призначення запропонував премʼєр-міністр Денис Шмигаль. Водночас чинному Уповноваженому із захисту державної мови Тарасу Кременю не пропонували повторно обійняти цю посаду.

Олександр Завальський працює актором театру, кіно та дубляжу, режисером і доцентом кафедри сценічної мови Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. У 2018 році він став заслуженим артистом України.

Як пише «Укрінформ», під час круглого столу на тему «Креативні і дієві методи стимулювання вживання та розвитку української мови» Олександр Завальський сказав, що державна мовна політика повинна охоплювати всі вікові та соціальні групи населення: «Це не має бути примус. Людей потрібно зацікавлювати, створювати умови, підтримку, щоб вони самі хотіли говорити українською».

Олександр Завальський пропонує створити державний онлайн-сервіс з умовною назвою «Правильна мова», який поєднає словник, підручник і мовний редактор.

Водночас кандидатуру Олександра Завальського сприймають неоднозначно. Історик і політик Володимир Вʼятрович наголошує, що його кандидатура «не лише не відповідає формальним критеріям, визначеним законом, але й він не раз виступав проти штрафів за порушення мовного законодавства, накладення яких є одним із обов’язків Уповноваженого».

У квітні українські громадські організації заявили про спроби Офісу президента послабити інституцію мовного омбудсмена. Тоді на цю посаду запропонували кандидатів без досвіду захисту української мови чи правозахисної діяльності. Але згодом вони відмовилися від участі в конкурсі. Як пише УП, теперішній Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що готовий продовжувати роботу, але його кандидатуру не висували. Він працює на посаді з 2020 року.

Українські діячі науки, культури та спорту назвали конкурс на посаду мовного омбудсмена «спробою дестабілізувати роботу» цієї інституції. Вони закликали повторно призначити на посаду Тараса Кременя. Звернення підтримали відомі діячі культури та політики.