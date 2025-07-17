З листопада 2021 року Свириденко була першою віцепрем’єркою та міністеркою економіки

Верховна Рада в четвер, 17 липня, затвердила Юлію Свириденко на посаду прем’єр-міністерки України. За проголосували 262 народні депутати. Про це повідомили нардепи Ірина Геращенко та Ярослав Железняк.

Железняк також оприлюднив результати голосування за призначення Свириденко прем’єр-міністеркою Радою:

Фракція «Слуга народу» – 201 голос;

Фракція «Європейська Солідарність» – 0;

Фракція «Батьківщина» – 0;

Фракція «Голос» – 1;

Група «Відновлення України» – 10;

Група «Партія «За майбутнє» – 12;

Група «Довіра» – 15;

Група «Платформа за життя та мир» – 15.

Призначення Юлії Свириденко прем'єр-міністеркою підтримали 262 депутати (Фото Ярослава Железняка)

Нагадаємо, стати прем’єр-міністеркою України Юлії Свириденко запропонував президент Володимир Зеленський 14 липня. Перед тим як очолити уряд, Свириденко була першою віцепрем’єркою та міністеркою економіки України.

Згодом Юлія Свириденко повідомила, що президент доручив їй та новому Кабміну зміцнити економічний потенціал України, розширити програми підтримки українців та масштабувати виробництво власної зброї. Також, за словами Юлії Свириденко, серед ключових завдань нового уряду – підтримка Сил оборони та безпеки України.

39-річну Юлію Свириденко було призначено на посаду прем’єр-міністра замість 49-річного львів’янина Денис Шмигаль, який обіймав посаду з березня 2020 року.

15 липня Денис Шмигаль написав заяву про відставку з посади прем’єр-міністра, а 16 липня парламент проголосував за його звільнення. Разом із прем’єр-міністром автоматично відправили у відставку його уряд.

Того ж дня президент Володимир Зеленський підписав документи до Верховної Ради про призначення Дениса Шмигаля новим міністром оборони.

Голова фракції «Слуги народу» у Верховній Раді України Давид Арахамія повідомив, які кадрові зміни очікують на український уряд.

Що відомо про Юлію Свириденко

39-річна Юлія Свириденко народилася у родині військовослужбовців у Чернігові. У 2008 році закінчила з відзнакою Київський торгівельно-економічний університет, того ж року влаштувалась економісткою з фінансової роботи Українсько-андоррського спільного підприємства АТ «АМП». Згодом обійняла посаду оцінювачки Чернігівського міжміського бюро технічної інвентаризації та заступниці директора ТОВ «Еко-Втор».

У 2011 році Свириденко призначили головою Постійного представництва Чернігова у китайському Усі на громадських засадах. З травня 2015 року посадовиця працювала радницею голови Чернігівської ОДА Валерія Куліча, а в серпні того ж року очолила Департамент економічного розвитку ОДА. З 2017 року була виконувачкою обов’язків першої заступниці голови Чернігівської ОВА, а вже 2018 року – призначена першою заступницею.

Протягом липня-листопада 2018 року Юлія Свириденко виконувала обов’язки голови Чернігівської ОДА, а в березні-вересні 2019 року була директоркою ТОВ «Сідко Україна».

У вересні 2019 року Юлію Свириденко призначили заступницею міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. У липні 2020 року її призначили першою заступницею міністра економіки, а вже в грудні вона обійняла посаду заступниці голови Офісу президента.

У листопаді 2021 року партія «Слуга народу» висунула кандидатуру Свириденко на посаду першої віцепрем’єрки – міністерки економіки України, а за день її призначення підтримала Верховна Рада.

У 2025 році Юлія Свириденко керувала переговорами щодо укладення так званої угоди про копалини зі США. Відповідну угоду зі США Україна підписала 30 квітня. Вона охоплює видобуток 57 мінералів та містить пункт про військову допомогу США тощо. Уже 8 травня Верховна Рада України ратифікувала угоду.

27 червня Юлія Свириденко також стала заступницею голови Ради з питань підтримки підприємництва, консультативно-дорадчого органу при президентові України.

Більше про нову прем’єр-міністерку Юлію Свириденко читайте у нашому матеріалі.