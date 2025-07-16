Арахамія повідомив кандидатів на посади у кабміні

Голова фракції «Слуги народу» у Верховній Раді України Давид Арахамія повідомив, які кадрові зміни очікують на український уряд. Політик опублікував кандидатів на посади у Кабінеті міністрів.

Як повідомив Давид Арахамія, у середу, 16 липня, відбулось засідання фракції «Слуга народу» за участі президента Володимира Зеленського, керівника Офісу президента Андрія Єрмака та кандидатів на посади в Кабміні.

«Дуже важлива розмова про оборону, зміцнення нашої стійкості. Президент подякував депутатам за роботу, за підтримку необхідних для оборони і євроінтеграції законопроєктів. Зараз Україна перебуває на новому етапі боротьби за незалежність, який потребує посилення як усередині країни, так і в роботі з партнерами. Це, своєю чергою, диктує кадрові зміни в команді», – зазначив Давид Арахамії.

Відтак український уряд очолить ексміністерка економіки Юлія Свириденко, вона обійме посаду прем’єр-міністра України замість Дениса Шмигаля, який своєю чергою обійме посаду міністра оборони. Юлію Свириденко на посаді міністра економіки замінить Олексій Соболєв. Водночас Тарас Качка, який наразі обіймає посаду заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, стане віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Михайло Федоров залишиться на посаді міністра цифрової трансформації, разом з тим він стане першим віцепрем’єр-міністром України.

Олексій Кулеба також збереже посаду міністра розвитку громад та територій та стане віцепрем’єр-міністром.

Світлана Гринчук, яка обіймає посаду міністерки екології, обійме посаду міністра енергетики замість Германа Галущенко. Своєю чергою Галущенко планують призначити на посаду міністра юстиції.

Оксана Жолнович втратить посаду міністра соціальної політики, її замінить Денис Улютін, який наразі обіймає посаду першого заступника міністра фінансів.

Міністр молоді та спорту Матвій Бідний, міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова, глава міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр фінансів Сергій Марченко, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко та міністр освіти й науки Оксен Лісовий – й надалі обійматимуть свої посади.