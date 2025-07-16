Денис Шмигаль обіймав посаду прем'єр-міністра України з 2020 року

У середу, 16 липня, депутати Верховної Ради України підтримали звільнення Дениса Шмигаля з посади прем’єр-міністра України. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За відставку прем’єр-міністра проголосував 261 нардеп. Перед голосуванням щодо відставки уряду, Денис Шмигаль виступив у залі Верховної Ради.

«Передаємо країну зі збереженою фінансовою стабільністю, достатньою ресурсною базою та 100% виконанням всіх зобов’язань», – написав він на своїй телеграм-сторінці.

Результати голосування за відставку Дениса Шмигаля / Фото Ярослава Железняка

Разом із прем’єр-міністром автоматично відправили у відставку його уряд.

За словами Ярослава Железняка, призначення нового прем’єр-міністра та формування нового уряду відбудеться у четвер, 17 липня.

Посаду голови уряду очікувано обійме віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко. Детальніше про Юлію Свириденко ZAXID.NET розповідав тут.

49-річний львів’янин Денис Шмигаль обіймав посаду голови уряду з 2020 року.

Нагадаємо, 14 липня президент України Володимир Зеленський запропонував Юлії Свириденко стати прем’єр-міністеркою України. Він провів зустріч з першою віцепремʼєр-міністеркою та обговорив із нею програми дій нового уряду.

Вже 15 липня Денис Шмигаль написав заяву про відставку з посади прем’єр-міністра.

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