Денис Шмигаль написав заяву про відставку 15 липня

У вівторок, 15 липня, Денис Шмигаль написав заяву про відставку з посади очільника уряду України. Документ він опублікував у своєму телеграм-каналі.

«Дякую нашим захисникам та захисницям, які тримають фронт і бережуть Україну! Дякую президенту України Володимиру Зеленському за довіру! Дякую всій команді за невтомну працю задля нашої держави», – йдеться у повідомленні.

Заява про відставку Дениса Шмигаля

Денис Шмигаль обіймав посаду прем’єр-міністра України з 4 березня 2020 року. До цього він обіймав посади голови Івано-Франківської ОВА (1 серпня 2019 – 5 лютого 2020) та віцепрем'єр-міністра, міністра розвитку громад і територій (з 4 лютого до 4 березня 2020).

Нагадаємо, 14 липня, Володимир Зеленський провів зустріч із першою віцепремʼєр-міністеркою та міністеркою економіки Юлією Свириденко, під час якої запропонував їй очолити Кабінет міністрів України.

Того дня також стало відомо, що Зеленський запропонував кандидатуру Шмигаля на посаду міністра оборони, яку наразі обіймає Рустем Умєров.