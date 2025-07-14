Зеленський пропонує Шмигаля на посаду міністра оборони

Володимир Зеленський запропонував кандидатуру чинного прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля на посаду міністра оборони, яку наразі обіймає Рустем Умєров. Про це президент України повідомив у понеділок, 14 липня, під час вечірнього звернення.

«Колосальний досвід Дениса Шмигаля точно буде корисним на позиції міністра оборони України – саме в цій сфері зараз максимум ресурсів країни, максимум завдань і дуже багато відповідальності. Розраховую на достатню підтримку народними депутатами нової конфігурації уряду України», – повідомив Володимир Зеленський.

Денис Шмигаль обіймає посаду прем’єр-міністра України з 4 березня 2020 року. До цього Шмигаль обіймав посади голови Івано-Франківської ОВА (1 серпня 2019 – 5 лютого 2020) та віцепрем'єр-міністра, міністра розвитку громад і територій (з 4 лютого до 4 березня 2020).

Зауважимо, що чинний міністр оборони Рустем Умєров може обійняти посаду посла України у США. 10 липня, під час пресконференції у Римі Володимир Зеленський підтвердив намір звільнити Оксану Маркарову з цієї посади. Глава держави зауважив, що наразі для України важливо зміцнювати стосунки зі США. На думку президента, гідно представляти Україну у США зможе чинний міністр оборони Рустем Умєров.

Вже 12 липня Володимир Зеленський після наради з міністром оборони Рустемом Умєровим анонсував рішення щодо змін у державних інституціях.

Вдень понеділка, 14 липня, Володимир Зеленський провів зустріч із першою віцепремʼєр-міністеркою та міністеркою економіки Юлією Свириденко, під час якої запропонував їй очолити Кабінет міністрів України.

Нагадаємо, 7 липня телеканал Bloomberg повідомляв, що на посаду посла України у США є чотири претенденти: прем’єр-міністр Денис Шмигаль, віцепрем’єр-міністерка – міністерка юстиції Ольга Стефанішина, міністр оборони Рустем Умєров та міністр енергетики Герман Галущенко.