Зеленський 12 липня провів нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 12 липня, після наради з міністром оборони Рустемом Умєровим анонсував рішення щодо змін у державних інституціях, зокрема, щодо покращення динаміки у відносинах із США.

Зеленський 12 липня провів нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим, після якої заявив, що Україні потрібно більше позитивної динаміки у відносинах зі США та водночас нові кроки в управлінні українською оборонною галуззю.

«Україні потрібно більше позитивної динаміки у відносинах зі Сполученими Штатами та водночас потрібні нові кроки в управлінні сферою оборони нашої держави. Відповідні рішення будуть оприлюднені найближчим часом», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 7 липня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом 4 липня обговорив питання заміни чинного українського посла у Вашингтоні Оксани Маркарової. Зі слів джерел Bloomberg, у списку претендентів на посаду українського посла у США є прем’єр-міністр Денис Шмигаль, віцепрем’єр-міністерка – міністерка юстиції Ольга Стефанішина, міністр оборони Рустем Умєров та міністр енергетики Герман Галущенко.