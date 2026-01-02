Федоров зможе «додати технологічності» в роботу міноборони, вважає президент

34-річний віцепрем’єр-міністр і міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров може стати новим міністром оборони України. Про це у вечірньому зверненні 2 січня повідомив президент Володимир Зеленський.

«Сьогодні ми почали суттєве перезавантаження – зміни внутрішні, щоб Україна була більш стійкою. Минулого року були й хороші результати державних інституцій, які треба зробити більшими. Були й проблеми, які не варто залишати в новому році. Тому – хвиля змін кадрових, і будуть ще рішення – в інституціях», – заявив президент.

Він зазначив, що запропонував чинному міністру оборони Денису Шмигалю «інший напрям у державній роботі, не менш важливий для стійкості країни» та відзначив «хороші результати» Міноборони. Зокрема, на грудень було виконано доручення по виробництву дронів-перехоплювачів – понад тисячу на добу.

Водночас за словами президента, він вирішив змінити формат роботи міністерства.

«Новим міністром оборони України я запропонував стати Михайлу Федорову. Михайло глибоко займається питаннями щодо “Лінії дронів”, працює дуже результативно в цифровізації державних послуг та процесів. Разом з усіма нашими військовими, з військовим командуванням, разом із національними виробниками зброї та партнерами України треба реалізувати у сфері оборони такі зміни, які допоможуть», – пояснив президент.

Він додав, що наразі держава працює над тим, щоб збільшити кількість підготовлених екіпажів пілотів дронів.

«Завтра ми продовжимо зміни. Будуть ще рішення. І завтра буде зустріч на рівні радників із питань безпеки – Європа плюс Сполучені Штати Америки. Дякую всім, хто допомагає!» – додав Зеленський.

Нагадаємо, Михайло Федоров керував digital-напрямом передвиборчої кампанії кандидата в президенти Володимира Зеленського. Після його перемоги на виборах у 2019 році балотувався в нардепи за списом від партії «Слуга народу». Із серпня став міністром цифрової трансформації.

У березні 2023 року Михайла Федорова призначили віцепрем’єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій. Також він залишився очільником Мінцифри.

У липні 2025 року Михайло Федоров увійшов до оновленого складу Кабінету міністрів на посаді першого віцепрем’єр-міністра України – міністра цифрової трансформації.