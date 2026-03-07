Росіян цікавлять об'єкти енергоконцерну Eesti Energia

Російські аеростати з розвідувальним обладнанням ведуть цілодобове спостереження за електростанціями та сланцевими кар’єрами концерну Eesti Energia у прикордонному естонському повіті Іда-Вірумаа. Завдяки цьому Росія може збирати детальні розвіддані без прямого порушення повітряного простору країни НАТО. Про це повідомив Центр протидії дезінформації в суботу, 7 березня.

За даними аналітиків, таке стеження може мати одразу кілька цілей: збір даних для підготовки потенційних диверсій і кібератак, а також психологічний тиск на працівників стратегічних підприємств.

«Це змушує естонську сторону впроваджувати додаткові протоколи безпеки, що автоматично збільшує витрати європейських партнерів на захист власної енергонезалежності», – пояснюють в ЦПД.

Там також наголошують, що подібна активність свідчить про еволюцію гібридних методів Росії для виявлення вразливостей енергосистеми країн Балтії, особливо в період її інтеграції до європейських енергомереж. Системне інфраструктурне шпигунство розглядають як частину ширшої стратегії дестабілізації енергетичного сектору Європи та підвищення політичної й економічної ціни підтримки України для урядів країн Євросоюзу.

Нагадаємо, у лютому 2025 року Литва, Латвія та Естонія відключили свої електросистеми від енергомереж Росії та Білорусі. Таким чином енергосистеми балтійських країн почали синхронізацію з енергосистемою Європи.