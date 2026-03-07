23-річний українець з фіктивними документами намагався провезти через кордон 37 тис. євро, 6 мобільних телефонів, 10 SIM-карт та кілька грамів кокаїну

Правоохоронці затримали 23-річного громадянина України на тимчасово прикордонному пункті пропуску Будзіску. Чоловік намагався перетнути кордон із Польщею з фіктивними документами та наркотиками. Про це у суботу, 7 березня, повідомили польські прикордонники.

Зазначається, що у четвер, 5 березня, прикордонники на польсько-литовському кордоні в Будзіску Підляського воєводства затримали 23-річного українця. Чоловік прямував до Польщі рейсовим автобусом Таллінн–Берлін. На кордоні він надав литовський паспорт.

Під час детальнішого контролю правоохоронці виявили, що документи є фіктивними, також у нього знайшли незедаклеровані 37 тис. євро (близько 1,9 млн грн за теперішнім курсом НБУ), 6 мобільних телефонів, 10 SIM-карт та кілька грамів кокаїну.

«Зовнішній вигляд пред'явленого документа викликав сумніви у співробітників. Після перевірки з'ясувалося, що він був підроблений. Іноземець заявив, що є громадянином України», – йдеться у повідомленні прикордонної служби.

Затриманому повідомили про підозру у використанні підроблених документів та розповсюдженні наркотиків. Наразі він перебуває під наглядом поліції, також чоловіка зобов’язали повернутися в Україну. Йому призначили штраф у розмірі 4 тис. злотих та заборонили в’їзд до країн Шенгенської зони на 10 років.