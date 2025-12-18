Українцю за скоєне загрожує 10 років тюрми

У Варшаві поліція затримала 29-річного українця з фіктивними документами. Під час обшуків у його квартирі правоохоронці знайшли понад 70 кг наркотиків та елітні автівки. Про це у четвер, 18 грудня, повідомив радіомовник RMF24.

Зазначається, що у Вільнювському районі Варшави поліція затримала 29-річного громадянина України, який тривалий час переховувався. Чоловік організував схему, за якою тривалий час жив у Польщі за підробленими документами, а жодної інформації про нього в офіційних базах не було.

Під час обшуків поліція виявила у нього 71 кг марихуани на суму майже 5 млн злотих (близько 1,4 млн доларів). Наркотики були ретельно замасковані та покриті спеціальною речовиною, через яку поліцейським собакам було важко знайти їх.

Окрім заборонених речовин, правоохоронці знайшли п’ять елітних автівок. Два Range Rover і Jaguar, які були викрадені, а VIN-коди підроблені. Інші авто були в оренді за фейковими документами. Також у гаражі та на сусідніх паркінгах стояли автівки, до яких українець мав ключі. В українця також вилучили паспорти, картки на проживання, договори про купівлю-продаж авто, кредитні картки та українські документи на транспортні засоби. Усі документи були під вигаданими даними.

Затриманому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 3 місяці. За скоєне йому загрожує 10 років тюрми.