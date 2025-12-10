У цій справі правоохоронці наразі затримали 24 підозрюваних

Понад 1500 іноземців в’їхали до Польщі під приводом роботи завдяки підробленим документам. Про це стало відомо після того, як так звані «працівники» почали скоювати злочини в країнах Євросоюзу. Про це в середу, 10 грудня, повідомила газета Rzeczpospolita.

Поліцейські та прикордонники викрили злочинну групу, яка пропонувала допомогу в легалізації перебування іноземців на території Польщі та країн Європейського Союзу. Зловмисників затримали на території Мазовецького, Лодзького та Нижньосілезького воєводств Польщі.

Усього було затримано 24 підозрюваних, серед яких громадяни України, Польщі, Білорусі, Узбекистану, Пакистану та Філіппін. Керували злочинною групою 52-річний поляк та 39-річний українець, який проживає в Польщі. Останній, за даними слідства, був ініціатором шахрайської схеми.

До злочинної діяльності організатори також залучили власників компаній, які фіктивно працевлаштовували іноземців, а також двох колишніх співробітників Мазовецького воєводського управління – вони консультували шахраїв щодо правильного оформлення документів, щоб їх гарантовано схвалили.

Щоб отримати дозвіл на проживання в Польщі, іноземець мав заплатити зловмисникам від 3 до 5 тис. злотих (34,8-58 тис. грн за курсом НБУ). За попередніми підрахунками, за 2020-2024 роки підозрювані заробили понад 5 млн злотих.

Послугами швидкої легалізації перебування скористалися 1500 громадян, зокрема з Узбекистану, Таджикистану, Грузії та Туреччини. Кількість випадків легалізації перебування та сума отриманих за це грошей можуть зрости в міру просування розслідування, зазначив співробітник Центрального бюро розслідувань (CBŚP).

«У заявах про прийняття на роботу як роботодавці, у яких іноземець мав працевлаштуватися після прибуття, вказувалися компанії з різних галузей (товариства з обмеженою відповідальністю), власники яких, на думку слідчих, співпрацювали з шахраями. Неправдиві відомості також вказувалися при підтвердженні оренди житла для іноземця – в деяких випадках оренду фальшиво підтверджували приватні особи, в інших випадках в документах вказувалися вигадані адреси», – ідеться в матеріалі.

Багато іноземців, отримавши польські посвідки на проживання, не залишалися працювати в Польщі, а виїжджали до інших країн ЄС. Щонайменше 20 з них скоїли там злочини, зокрема грузини, яких затримували в країнах Євросоюзу.

Під час обшуків у будинках та офісах затриманих правоохоронці вилучили телефони, ноутбуки, печатки, багато документів, гроші в різних валютах на суму близько 40 тис. злотих та автомобіль вартістю близько 120 тис. злотих.

Затриманим оголосили підозри, зокрема, в участі в організованій злочинній групі, в тому числі двом особам – звинувачення в керівництві групою, сприянні перебуванню іноземців всупереч правилам, підробці документів та даванні неправдивих свідчень.

На вимогу прокурора суд тимчасово заарештував двох лідерів групи, а до решти застосував, зокрема, поліцейський нагляд та заборону виїжджати з країни.