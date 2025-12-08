Правоохоронці знайшли детектор шпигунських пристроїв і хакерське обладнання

Трьох українців заарештували у Польщі після того, як варшавські поліцейські знайшли в їхньому автомобілі шпигунські пристрої та хакерське обладнання. Про це у понеділок, 8 грудня, повідомила варшавська поліція.

Відомо, що чоловіків з України віком 43, 42 і 39 років затримали під час дорожньої перевірки на вулиці Сенаторській у Варшаві. Поліцейські обшукали автомобіль і виявили предмети, які могли слугувати для втручання у стратегічні інформаційні системи країни, а також для зламу комп’ютерних та телекомунікаційних мереж. Зокрема, вилучили детектор шпигунських пристроїв, заздалегідь підготовлене хакерське обладнання, антени, ноутбуки, значну кількість SIM-карт, роутери, портативні жорсткі диски та камери.

Вилучене в громадян України шпигунське обладнання. Фото поліції Варшави

У розмові з поліцейськими чоловіки зізналися, що подорожують Європою, а до Польщі прибули кілька годин тому і невдовзі планують їхати до Литви. Однак вони не змогли пояснити, для чого їм ці предмети.

Прокурори висунули українцям обвинувачення, пов’язані з шахрайством, комп’ютерним шахрайством, а також із придбанням пристроїв та програм, пристосованих для скоєння злочинів, включно зі спробою пошкодження інформаційних даних, що мають особливе значення для обороноздатності країни.

Суд погодився з клопотанням прокуратури і застосував щодо чоловіків тримісячний арешт.

Затримані українці. Фото поліції Варшави

«Поліцейські розглядають різні сценарії. Вони перевіряють, коли і з якою метою чоловіки прибули до Польщі», – додають у повідомленні.

Нагадаємо, Польща подала запит до Інтерполу щодо розшуку і затримання за «червоними» ордерами двох українців – Євгенія Іванова та Олександра Кононова, яких підозрюють у диверсіях на залізниці на замовлення російських спецслужб.