Польські посадовці на місці вибуху залізничних колій у місті Міка

Польща подала запит до Інтерполу щодо розшуку і затримання за «червоними» ордерами двох українців – Євгенія Іванова та Олександра Кононова, яких підозрюють у диверсіях на залізниці на замовлення російських спецслужб. Про це в неділю, 7 грудня, повідомила агентству PAP речниця Головного управління польської поліції Катажина Новак.

Внесення до червоного списку Інтерполу означає, що підозрюваних розшукуватимуть у понад 190 країнах. Кожна держава, яка виявить цих осіб на своїй території, зобов’язана їх затримати та передати польській стороні.

Новак нагадала, що підозрювані у вчиненні диверсій на польській залізниці втекли з Польщі до Білорусі, до того як їхні особи встановили правоохоронці.

Диверсії на польській залізниці – що відомо

15 і 17 листопада на ділянці залізниці Варшава – Люблін трапилось дві диверсії. Спершу у місті Міка здетонував вибуховий пристрій, внаслідок чого було пошкоджено колію. Цей відрізок залізниці має стратегічне значення для допомоги Україні.

Під час іншої диверсії біля станції Ґоломб поїзд сполученням Свіноуйсьце – Ряшів, у якому їхали 475 пасажирів, наїхав на прикручену до рейок металеву пластину. Потяг її переїхав, однак ця перешкода могла призвести до сходу з колій.

18 листопада Дональд Туск повідомив, що теракти на залізниці у Польщі здійснили двоє українців. Йшлося про Євгенія Іванова, якого в Україні судили за організацію диверсій на заводі з виробництва БпЛА у Львові, а також Олександра Кононова. Вони вʼїхали до Польщі з Білорусі, використовуючи підроблені паспорти. У країні вони перебували лише кілька годин, а решту завдань виконали їхні помічники, також громадяни України.

У розмові з прем’єром Польщі Дональдом Туском президент України Володимир Зеленський наголосив, що подібні підривні дії спостерігають й проти «Укрзалізниці». Сторони домовилися створити українсько-польську групу, яка працюватиме над запобіганням подібним ситуаціям із боку Росії в майбутньому.

24 листопада в Польщі затримали українця Володимира Б., якого звинувачують у підривах польської залізниці. У ще одного затриманого українця Михайла Х. знайшли 46 паспортів РФ.

1 грудня Польща оприлюднила фото підозрюваних у диверсіях на залізниці українців – Євгенія Іванова та Олександра Кононова.

Уже 5 грудня Окружний суд Варшави видав європейський ордер на арешт двох підозрюваних у диверсіях на залізниці, які виїхали до Білорусі.