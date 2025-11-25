Польські слідчі досі перевіряють справжність виданих на різні імена документів

В одного зі затриманих за підозрою в підривах польської залізниці громадянина України правоохоронці виявили 46 паспортів та інших документів, виданих у Росії. Про це 25 листопада повідомила радіостанція RMF FM.

Зазначається, що 34-річного Михайла Х. та ще трьох громадян затримали польські правоохоронці у межах розслідування актів диверсій, здійснених на замовлення російських спецслужб 15-16 листопада цього року.

Невдовзі трьох затриманих звільнили за браком доказів, а Михайлу Х. висунули нову підозру – в українця зі собою виявили 46 російських паспортів та інших документів, що посвідчують особу.

За даними RMF FM, слідчі досі перевіряють справжність цих документів, виданих на різні імена, а також те, яким чином українець їх отримав. Польський прокурор клопотав про тимчасовий арешт для Михайла Х., посилаючись на відсутність постійного місця проживання українця в Польщі. Однак суд відхилив це клопотання.

«Можна припустити, що він мав їх на законних підставах, оскільки є гідом туристичної групи… Є версія, що документи були раніше викрадені або підроблені. Однак це викликає очевидне запитання – навіщо? Їх майже гуртова кількість свідчить про те, що вони були зібрані не випадково, а, як у випадку з паспортами, з метою забезпечення документами осіб, які вирушають до Росії», – ідеться в матеріалі.

За неофіційними даними, 34-річного українця в суді представляли троє адвокатів.

Слідчі можуть звернутися до суду з черговим клопотанням щодо обрання запобіжного заходу українцю. Однак де зараз перебуває Михайло Х., невідомо.

Теракти на залізниці в Польщі – що відомо

У неділю, 16 листопада, на ділянці залізниці Варшава – Люблін здетонував вибуховий пристрій, внаслідок чого було пошкоджено колію. Цей відрізок залізниці має стратегічне значення для допомоги Україні. За даними премʼєр-міністра Польщі Дональда Туска, на коліях підірвався вибуховий пристрій військового класу С4. Детонація відбулася за допомогою спускового механізму, прокладеного через 300-метровий кабель.

Під час іншої диверсії біля станції Голомб поїзд сполученням Свіноуйсьце – Ряшів, у якому їхали 475 пасажирів, наїхав на прикручену до рейок металеву пластину. Потяг її переїхав, однак ця перешкода могла призвести до сходу з колій.

18 листопада Дональд Туск повідомив, що теракти на залізниці у Польщі здійснили двоє українців. Тоді він зазначив, що одного зі зловмисників заочно засудили у Львові за диверсії. Йшлося про Євгенія Іванова, який діяв на замовлення кадрового співробітника головного управління генштабу Росії Юрія Сизова. Інший фігурант – Олександр Кононов. Вони вʼїхали до Польщі з Білорусі, використовуючи підроблені паспорти. У країні вони перебували лише кілька годин, а решту завдань виконали їхні помічники.

24 листопада в Польщі затримали українця Володимира Б., якого звинувачують у підривах польської залізниці.