У Львові військовий отримав п’ять років тюрми за майже пів року СЗЧ
Після 5,5 місяців СЗЧ військовослужбовець сам повідомив поліцію про своє місцеперебування
Шевченківський районний суд Львова виніс вирок військовому із Донецької області за самовільне залишення частини. Олександр К. протягом 5,5 місяців був відсутній на службі. За скоєне суд призначив покарання – 5 років тюрми.
За матеріалами справи, солдат Олександр К. у жовтні 2025 року самовільно залишив військову частину та був відсутній на службі до березня 2026 року. Після понад 5 місяців СЗЧ Олександр К. сам повідомив поліцію про своє місцеперебування.
У суді військовослужбовець повністю визнав свою вину, підтвердив обставини залишення частини та просив суворо його не карати, оскільки самостійно з’явився до поліції.
Суддя Наталя Луців-Шумська визнала Олександра К. винним у самовільному залишенні місця служби (ч. 5 ст. 407 ККУ) та призначила покарання 5 років позбавлення волі. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.