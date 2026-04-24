Шевченківський районний суд Львова виніс вирок військовому із Донецької області за самовільне залишення частини. Олександр К. протягом 5,5 місяців був відсутній на службі. За скоєне суд призначив покарання – 5 років тюрми.

За матеріалами справи, солдат Олександр К. у жовтні 2025 року самовільно залишив військову частину та був відсутній на службі до березня 2026 року. Після понад 5 місяців СЗЧ Олександр К. сам повідомив поліцію про своє місцеперебування.

У суді військовослужбовець повністю визнав свою вину, підтвердив обставини залишення частини та просив суворо його не карати, оскільки самостійно з’явився до поліції.

Суддя Наталя Луців-Шумська визнала Олександра К. винним у самовільному залишенні місця служби (ч. 5 ст. 407 ККУ) та призначила покарання 5 років позбавлення волі. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.