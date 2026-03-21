Личаківський районний суд Львова виніс вирок військовому із Чернівецької області, який вчинив СЗЧ та протягом трьох місяців був відсутній на службі. Старший солдат заявляв, що поїхав додому без дозволу командира через захворювання дружини. Суд призначив покарання – 5 років тюрми.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у березні 2026 року, уродженець Чернівецької області Руслан І. на початку жовтня 2025 року самовільно залишив військову частину та був відсутній на службі близько трьох місяців, поки його не затримали правоохоронці. Щодо старшого солдата порушили кримінальну справу за фактом СЗЧ.

У суді військовослужбовець повністю визнав свою провину та розповів, що вчинив СЗЧ через тяжке захворювання дружини. Обвинувачений просив суд його суворо не карати.

Цю справу розглянув суддя Роман Грицко, який дослідив усі матеріали та аргументи, визнав Руслана І. винним у кримінальному правопорушенні, призначивши покарання – п’ять років тюрми. Вирок ще можна оскаржити.