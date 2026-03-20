Вікторія Кузнецова офіційно перебувала на стаціонарному лікуванні під час зйомок «МастерШеф»

15 бригада транспортної авіації імені авіаконструктора Олега Антонова розповіла деталі викриття 27-річної офіцерки Вікторії Кузнецової з Коломиї, яка під час перебування на лікуванні брала участь у телевізійному проєкті «МастерШеф».

Як вказано у офіційній заяві бригади, яку оприлюднили 19 березня, Вікторія Кузнецова проходить військову службу у 15 бригаді транспортної авіації. У період проведення зйомок шоу «МастерШеф» військова офіційно перебувала на лікуванні у військовому шпиталі Дніпра та отримувала грошове забезпечення.

«Після виходу першого промовідео телевізійного проєкту командування військової частини ініціювало службове розслідування, з матеріалів якого випливає, що військовослужбовиця дійсно під час лікування у шпиталі міста Дніпра, брала активну участь у зйомках в телешоу у місті Києві, не повідомивши про це встановленим порядком військове керівництво», – вказано у повідомлення бригади.

Матеріали службового розслідування надіслали у Державне бюро розслідувань (ДБР), яке порушило кримінальне провадження за ч.4 ст.409 ККУ (ухилення від військової служби). Суд надав слідчому доступ до низки документів, зокрема медичних, та даних мобільного оператора, щоб встановити точні локації абонента у вказаний період.

За даними слідства, Кузнецова була штурманкою корабля авіаційного загону транспортної авіаційної ескадрильї та з допомогою невстановлених осіб госпіталізувалась у нейрохірургічне відділення, де офіційно перебувала на стаціонарному лікуванні із 14 квітня до 16 серпня 2025 року. Однак правоохоронці встановили, що насправді із 22 квітня до 11 серпня військова перебувала у Києва та на території Київської області, де брала участь у зйомках шоу «МастерШеф».

На сайті СТБ вказано, що Вікторія Кузнецова родом з Коломиї, їй 27 років і вона є колишньою військовою (із 2015 року була штурманом в ЗСУ). СТБ повідомляло, що Вікторія Кузнецова покинула проєкт «МастерШеф» за крок до фіналу.

Кулінарний сайт «Овоч» писав, що Вікторія Кузнецова народилась у Харкові, а у 17 років пішла на військову службу. Згодом переїхала у Коломию на Івано-Франківщині, де мріє відкрити свою пекарню.