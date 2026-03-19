Вікторія Кузнецова офіційно перебувала на стаціонарному лікуванні під час зйомок «МастерШеф»

ДБР порушило кримінальну справу щодо прикарпатки за підозрою в ухиленні від військової служби. Будучи військовослужбовицею, вона офіційно перебувала на стаціонарному лікуванні, отримувала грошове забезпечення та премії, але насправді знімалась у шоу «МастерШеф». За даними видання «Українські новини» мова про учасницю 16 сезону 27-річну Вікторію Кузнецову.

Печерський районний суд Києва у березні 2026 року дозволив слідчому ДБР отримати доступ до документів, зокрема медичних, та даних мобільного оператора про телефонні дзвінки, щоб встановити локації абонента протягом квітня-серпня 2025 року. Ці дані потрібні слідчому у рамках кримінального провадження за ч.4 ст.409 ККУ (ухилення від військової служби).

З судової ухвали відомо, що ДБР порушило кримінальну справу щодо однієї з учасниць шоу «МастерШеф» із Коломиї. Вона була штурманкою корабля авіаційного загону транспортної авіаційної ескадрильї та з допомогою невстановлених осіб госпіталізувалась у нейрохірургічне відділення, де офіційно перебувала на стаціонарному лікуванні із 14 квітня до 16 серпня 2025 року. Однак правоохоронці встановили, що насправді із 22 квітня до 11 серпня військова перебувала у Києва та на території Київської області, де брала участь у зйомках шоу «МастерШеф».

Військовій нараховували грошове забезпечення, премії та надбавки за травень, червень, липень та серпень, коли вона нібито була на стаціонарному лікуванні. Таким чином військова частина зазнала збитків.

Видання «Українські новини» пише, що мова про учасницю «МастерШеф» 16 сезону Вікторію Кузнецову. На сайті СТБ вказано, що вона родом з Коломиї, їй 27 років і вона є колишньою військовою (із 2015 року була штурманом в ЗСУ). СТБ повідомляло, що Вікторія Кузнецова покинула проєкт за крок до фіналу.

Кулінарний сайт «Овоч» писав, що Вікторія Кузнецова народилась у Харкові, а у 17 років пішла на військову службу. Згодом переїхала у Коломию на Івано-Франківщині, де мріє відкрити свою пекарню.