Станом на березень у Чехії перебувало понад 385 тис. українських біженців

Уряд Чехії підтримав зміни до законодавства щодо українських біженців, які передбачають посилення умов перебування та отримання гуманітарної допомоги для частини громадян з тимчасовим захистом. Про це у понеділок, 25 травня, повідомило видання Novinky.

За словами міністра внутрішніх справ Чехії Любоміра Метнара, нововведення не стосуватимуться українців, які офіційно працюють і дотримуються законів країни.

«Поправка спрямована насамперед проти зловживань системою, нелегальної міграції та осіб, які не поважають чеське законодавство», – заявив міністр.

Згідно із запропонованими змінами, тимчасовий захист можуть анулювати, якщо іноземець перебував за межами Шенгенської зони понад 30 днів. Також зміняться умови нарахування гуманітарної допомоги. Для отримання виплат біженці повинні перебувати на території Чехії щонайменше 16 днів протягом місяця, за який призначається допомога. У чеському уряді пояснюють, що це має запобігти отриманню соціальної підтримки людьми, які фактично не проживають у країні.

Водночас короткострокові поїздки за кордон, зокрема для відвідування родичів або службових справ, не впливатимуть на право отримувати допомогу.

Метнар повідомив, що станом на березень у Чехії перебувало понад 385 тис. українських біженців, із яких близько 90 тис. отримують гуманітарні виплати. За словами міністра, лише від початку 2026 року правоохоронці виявили кілька сотень випадків зловживань системою допомоги. Крім того, поліція відкрила понад 40 кримінальних справ, пов’язаних зі збитками на суму понад 18 млн чеських крон.

Окремо законопроєкт передбачає обов’язкову реєстрацію в Чехії для частини автомобілів з українськими номерними знаками. Якщо зміни підтримають обидві палати парламенту та підпише президент, нові правила набудуть чинності з 1 січня 2027 року. Норми щодо автомобілів планують запровадити з 2028 року.

