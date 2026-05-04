Карта CUKR прирівнює українців до інших мігрантів у Польщі

Громадяни України, які проживають у Польщі і мають документ PESEL UKR, від 4 травня можуть отримати посвідки на проживання терміном на 3 роки. Про це повідомило Управління у справах іноземців Польщі, пише RMF. Такі зміни дають певні привілеї, водночас скасовують пільги.

Хто може отримати посвідку на проживання

Карту побиту (перебування) CUKR – це новий тип дозволу на легальне перебування у Польщі терміном на 3 роки, який можуть отримати громадяни України та члени їхніх сімей за таких умов:

легальне перебування в Польщі у звʼязку з тимчасовим захистом;

наявність статусу UKR станом на 4 червня 2025 року;

наявність статусу UKR на день подання заяви;

наявність безперервного статусу UKR принаймні протягом 365 днів.

Заяву на посвідку на проживання можна подати лише в електронній формі через портал MOS (Модуль обслуговування справ). Отримати готову посвідку на проживання можна буде у воєводському управлінні.

Державний збір за подання заяви становить 340 злотих. Збір за видачу посвідки на проживання становить 100 злотих.

Що це змінює для українців

З моменту отримання карти проживання CUKR українці втратять статус UKR та право на пов’язані з ним пільги, зокрема можливість безкоштовного проживання та харчування в центрах колективного розміщення.

Управління у справах іноземців запевняє, що нова посвідка має низку переваг. Карта перебування CUKR надаватиме повний доступ до ринку праці без необхідності мати додатковий дозвіл на роботу та можливість вести в Польщі господарську діяльність на таких самих підставах, як громадяни Польщі.

Власник карти CUKR зможе користуватися всіма правами, передбаченими для іноземців, які мають дозвіл на тимчасове проживання в Польщі. Карта разом із дійсним проїзним документом надаватиме право на подорожі Шенгенською зоною протягом 90 днів у 180-денний період.

Час перебування в Польщі на підставі карти проживання CUKR також зарахують до періоду, необхідного для отримання дозволу на довгострокове проживання резидента ЄС. Наступний дозвіл на тимчасове проживання українці зможуть отримати на загальних підставах.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни українці отримували у Польщі спеціальний 11-значний ідентифікаційний номер PESEL UKR для легалізації перебування, доступу до ринку праці, медичних послуг та соціальних виплат. Він підтверджував тимчасовий захист. З 5 березня 2026 року видачу річних пільгових карт побиту для українців припинили.