Стипендії в Україні зростуть до 20 тис. грн

В Україні з вересня суттєво зростуть розміри академічних та іменних стипендій для студентів. У деяких категоріях виплати збільшаться майже вдвічі – до 20 тис. грн на місяць. Про це повідомило Міністерство фінансів.

Зокрема, у державному бюджеті на 2026 рік передбачено 6,6 млрд грн на виплату академічних та іменних стипендій студентам закладів освіти. Це на 1,2 млрд грн більше, ніж у 2025 році.

Як зростуть стипендії у закладах вищої освіти?

З вересня 2026 року студенти університетів отримуватимуть оновлені розміри стипендій:

стипендія Президента України – з 10 тис. до 20 тис. грн;

стипендія Верховної Ради України – з 4 400 до 8 800 грн;

стипендія Кабінету Міністрів України – з 4 тис. до 8 тис. грн;

мінімальна академічна стипендія – з 2 тис. до 4 тис. грн;

підвищена академічна стипендія (за особливі успіхи) – з 2 910 до 5 820 грн;

стипендія за галузевим принципом – з 2 550 до 5 100 грн;

підвищена стипендія за галузевим принципом – з 3 710 до 7 420 грн.

Заклади фахової передвищої освіти (коледжі)

Також підвищення передбачене для студентів коледжів:

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стипендія Президента України – з 7 600 до 15 200 грн;

стипендія Верховної Ради України – з 3 320 до 6 640 грн;

мінімальна академічна стипендія – з 1 510 до 3 020 грн;

підвищена академічна стипендія (за особливі успіхи) – з 2 197 до 4 394 грн;

стипендія за галузевим принципом – з 1 930 до 3 860 грн;

підвищена стипендія за галузевим принципом – з 2 809 до 5 618 грн.

Зазначають, що підвищення стипендій є частиною політики підтримки молоді, розвитку людського капіталу та стимулювання якісної освіти в Україні.

До слова, з вересня студенти-бюджетники, які навчаються у приватних університетах, теж отримуватимуть академічну стипендію.