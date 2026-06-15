Українські школярі здобули нагороди на міжнародній Олімпіаді геніїв у США
Золоту медаль здобула школярка із Рівненщини
Українська команда здобула 19 нагород на міжнародній Олімпіаді геніїв у США. Золоту медаль здобула школярка із Рівненщини, а представниця Волині привезла бронзу. Учні з Хмельниччини та Львівщини отримали почесні відзнаки.
Як повідомила Мала академія наук, GENIUS Olympiad – це найбільший у світі конкурс проєктів екологічного спрямування для учнів 8–11 класів. Фінал конкурсу у США відбувався із 8 до 12 червня 2026 року.
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У 2026 році Україну представляли 39 переможців Всеукраїнського конкурсу GENIUS Olympiad Ukraine. Учасники змагалися у шести категоріях: «Наука», «Програмування», «Промова», «Музика», «Мистецтво» та «Короткометражний фільм».Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
За результатами фіналу українська команда здобула 19 нагород: 1 золоту, 1 срібну та 4 бронзові медалі, а також 13 почесних відзнак.
«Те, що під час повномасштабної війни українські школярі продовжують готуватися до міжнародних інтелектуальних змагань і здобувати на них перемоги, – потужний сигнал усьому світові. Це означає, що наша система освіти вистояла, працює й відкриває можливості для розвитку дітей. Особливо цінно, що GENIUS Olympiad уже не перший рік має свою національну платформу в Україні, завдяки якій талановиті учні можуть долучатися до глобальної наукової спільноти. Своїми ідеями, дослідженнями та творчими проєктами вони демонструють світові не лише високий рівень підготовки, а й наполегливість, відповідальність і здатність творити майбутнє навіть у найскладніші часи», – зазначив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.
Хто отримав нагороди на Олімпіаді геніїв у США 2026:
Золота медаль – Кравченко Катерина з Рівненщини, проєкт «Знищення природних ландшафтів внаслідок незаконного видобутку бурштину» у категорії «Мистецтво». Наукова керівниця – Дмитрієва Каріна Павлівна.
Срібна медаль – Бондаренко Вікторія з Київщини, проєкт «Roots of Responsibility» у категорії «Короткометражний фільм». Науковий керівник – Волік Євген Сергійович.
Бронзові медалі:
- Махиня Дар’я з Херсонщини, проєкт «Дорога додому» у категорії «Короткометражний фільм». Наукова керівниця – Пашковська Наталя Василівна.
- Тетьоркіна Олександра з Києва, проєкт «Гібридний метод очищення труб» у категорії «Наука». Науковий керівник – Комаров Іван Юрійович.
- Чередніченко Єлизавета з Київщини, проєкт «“Фантазія-експромт” Шопена: музична метафора Землі» у категорії «Музика (інструментальне виконавство)». Наукова керівниця – Пархоменко Наталія Іванівна.
- Черненко Поліна з Волині, проєкт «Під глянцем» у категорії «Мистецтво (змішана техніка)». Наукова керівниця – Мислива-Бунько Іванна Ярославівна.
Почесні відзнаки:
- Бабенко Анастасія з Полтавщини, проєкт «Відлуння майбутнього» у категорії «Короткометражний фільм». Науковий керівник – Коломієць Олег Сергійович.
- Благодаров Кирило з Дніпропетровщини, проєкт «LeafAI: нейромережевий моніторинг NPK у вертикальних фермах» у категорії «Наука». Наукова керівниця – Булана Тетяна Михайлівна.
- Воронцова Марія з Дніпропетровщини, проєкт «Smoke – The Silent Killer» у категорії «Мистецтво».
- Ждан Аліна з Дніпропетровщини, проєкт «Відлуння майбутнього» у категорії «Мистецтво (змішана техніка)».
- Китун Вероніка із Сумщини, проєкт «Атлантида. Підземне серце Поділля» у категорії «Короткометражний фільм». Наукова керівниця – Заболотна Юлія Вікторівна.
- Ложкіна Аліса із Сумщини, проєкт «Planet Builder» у категорії «Мистецтво (дизайн постерів)». Науковий керівник – Остапенко Павло Вікторович.
- Мащенко Анна з Полтавщини, проєкт «Вплив швидкої моди на довкілля» в категорії «Мистецтво (дизайн постерів)». Наукова керівниця – Лічова Любов Миколаївна.
- Рябенко Ніка з Полтавщини, проєкт «Нерозчинне» у категорії «Мистецтво (фотографія)». Наукова керівниця – Суходоляк Євгенія Ігорівна.
- Сивак Юлія із Львівщини в категорії «Програмування».
- Стогній Емілія з Полтавщини, проєкт «Здоров’я чорнозему = наше здоров’я!» в категорії «Мистецтво (дизайн постерів)». Наукова керівниця – Воробйова Людмила Леонідівна.
- Товстюк Олександра з Хмельниччини, проєкт «Пташка» у категорії «Музика (вокал)». Наукова керівниця – Місюк Галина Петрівна.
- Трамбовецька Вікторія з Києва, проєкт «De-extinction: Power or Responsibility?» у категорії «Промова». Наукова керівниця – Пінська Юлія Ростиславівна.
- Ясінський Артем з Хмельниччини, проєкт «Створення портативного фотобіореактора для підвищення рівня екологічної безпеки повітряного середовища у приміщеннях» у категорії «Наука». Науковий керівник – Теличко Іван Іванович.