За результатами фіналу українська команда здобула 19 нагород

Українська команда здобула 19 нагород на міжнародній Олімпіаді геніїв у США. Золоту медаль здобула школярка із Рівненщини, а представниця Волині привезла бронзу. Учні з Хмельниччини та Львівщини отримали почесні відзнаки.

Як повідомила Мала академія наук, GENIUS Olympiad – це найбільший у світі конкурс проєктів екологічного спрямування для учнів 8–11 класів. Фінал конкурсу у США відбувався із 8 до 12 червня 2026 року.

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У 2026 році Україну представляли 39 переможців Всеукраїнського конкурсу GENIUS Olympiad Ukraine. Учасники змагалися у шести категоріях: «Наука», «Програмування», «Промова», «Музика», «Мистецтво» та «Короткометражний фільм».

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За результатами фіналу українська команда здобула 19 нагород: 1 золоту, 1 срібну та 4 бронзові медалі, а також 13 почесних відзнак.

«Те, що під час повномасштабної війни українські школярі продовжують готуватися до міжнародних інтелектуальних змагань і здобувати на них перемоги, – потужний сигнал усьому світові. Це означає, що наша система освіти вистояла, працює й відкриває можливості для розвитку дітей. Особливо цінно, що GENIUS Olympiad уже не перший рік має свою національну платформу в Україні, завдяки якій талановиті учні можуть долучатися до глобальної наукової спільноти. Своїми ідеями, дослідженнями та творчими проєктами вони демонструють світові не лише високий рівень підготовки, а й наполегливість, відповідальність і здатність творити майбутнє навіть у найскладніші часи», – зазначив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Хто отримав нагороди на Олімпіаді геніїв у США 2026:

Золота медаль – Кравченко Катерина з Рівненщини, проєкт «Знищення природних ландшафтів внаслідок незаконного видобутку бурштину» у категорії «Мистецтво». Наукова керівниця – Дмитрієва Каріна Павлівна.

Срібна медаль – Бондаренко Вікторія з Київщини, проєкт «Roots of Responsibility» у категорії «Короткометражний фільм». Науковий керівник – Волік Євген Сергійович.

Бронзові медалі:

Махиня Дар’я з Херсонщини, проєкт «Дорога додому» у категорії «Короткометражний фільм». Наукова керівниця – Пашковська Наталя Василівна.

Тетьоркіна Олександра з Києва, проєкт «Гібридний метод очищення труб» у категорії «Наука». Науковий керівник – Комаров Іван Юрійович.

Чередніченко Єлизавета з Київщини, проєкт «“Фантазія-експромт” Шопена: музична метафора Землі» у категорії «Музика (інструментальне виконавство)». Наукова керівниця – Пархоменко Наталія Іванівна.

Черненко Поліна з Волині, проєкт «Під глянцем» у категорії «Мистецтво (змішана техніка)». Наукова керівниця – Мислива-Бунько Іванна Ярославівна.

Почесні відзнаки: