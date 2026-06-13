27-річного Богдана Кошеля засудили до довічного позбавлення волі

Чернігівський районний суд визнав винним 27-річного Богдана Кошеля у справі про умисне вбивство двох військовослужбовців-інструкторів та поранення ще одного. За рішенням суду йому призначено покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Про це у суботу, 13 червня, повідомила Національна поліція України.

Зазначимо, що інцидент стався 16 липня 2025 року на території одного з навчальних центрів Збройних сил України під час проведення навчальних стрільб. Слідство встановило, що курсант здійснив постріли з автоматичної зброї у напрямку інструкторів-військовослужбовців. Внаслідок отриманих поранень двоє військових загинули на місці, ще один був поранений.

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Йому інкримінували умисне вбивство двох або більше осіб у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також закінчений замах на умисне вбивство кількох осіб за аналогічних обставин. Суд погодився з кваліфікацією обвинувачення та призначив найсуворіший вид покарання – довічне позбавлення волі.

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В Офісі генерального прокурора наголосили, що 27-річного Богдана Кошеля визнали осудним і таким, що міг усвідомлювати свої дії та керувати ними. Водночас раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомляв, що у чоловіка був підтверджений психічний розлад. Попри це, за його словами, його мобілізували та визнали придатним до військової служби після проходження військово-лікарської комісії.

Втім прокурори довели, що у липні 2025 року під час проходження базової загальновійськової підготовки в одному з навчальних центрів Чернігівської області Кошель нібито вирішив помститися інструкторам через їхню вимогливість до дисципліни та навчального процесу.

Лубінець заявив, що направив звернення до Офісу генпрокурора, правоохоронних органів та командування Сухопутних військ ЗСУ з вимогою перевірити обставини мобілізації чоловіка, дати правову оцінку діям посадовців і встановити, чи належним чином враховувався стан його психічного здоров’я.

Омбудсмен також наполягає на відкритті кримінальних проваджень щодо всіх людей, чиї дії або бездіяльність могли сприяти трагедії.

За словами Лубінця, загибель двох військовослужбовців є наслідком системних проблем, які потребують окремої оцінки.

Сам Кошель у суді розповідав, що був мобілізований у червні 2025 року. Він зазначав, що під час останнього тижня перебування в навчальному центрі почувався погано та думав про самогубство, однак згодом вирішив відкрити вогонь по інструкторах, а потім вчинити самогубство.

Обвинувачений також стверджував, що під час навчання зазнавав тиску, його називали «завербованим» і «ФСБшником». Він заявляв, що після початку повномасштабної війни хотів виїхати до Росії, оскільки не бажав служити.

Адвокатка Кошеля повідомляла, що він з дитинства мав інвалідність третьої групи та отримував соціальну допомогу. Також, за її словами, його мати неодноразово зверталася до різних інстанцій через скарги сина на приниження з боку командування.