Курсант вистрілив у двох інструкторів з автомата

На території навчального центру у Чернігівській області 16 липня курсант з автоматичної зброї застрелив двох військовослужбовців. Про це у четвер, 17 липня, повідомила поліція Чернігівської області.

Трагічний інцидент трапився у середу, 16 липня. За даними правоохоронців, курсант вистрілив у двох інструкторів з автомата. Внаслідок отриманих поранень військові загинули.

Поліція вже затримала підозрюваного.

«Поліція затримала підозрюваного в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України», – йдеться у повідомленні поліції.

Нагадаємо, 31 травня у Харкові правоохоронці затримали 43-річного військового, який влаштував стрілянину на дитячому майданчику.