У Харкові правоохоронці затримали військового, який влаштував стрілянину

У Харкові правоохоронці затримали 43-річного військового, який влаштував стрілянину на дитячому майданчику. Про це у суботу, 31 травня, повідомили у пресслужбі Нацполіції Харківської області.

Подія трапилась в одному із житлових кварталів Харкова на проспекті Перемоги. О 15:45 очевидці сповістили поліцію про те, що чоловік у військові формі на дитячому майданчику відкрив стрільбу з автомата. О 16:20 поліцейські розпочали спеціальну операцію «Грім».

«Після прибуття на місце правоохоронці локалізували ситуацію, встановили особу зловмисника та розпочали перемовини. Попри законні вимоги поліцейських, чоловік відмовився здатися. У результаті злагоджених дій спецпризначенців поліції зловмисника було затримано із застосуванням спецзасобів та вогнепальної зброї», – йдеться у повідомленні.

Спецоперація «Грім» тривала до 17:45, внаслідок стрілянини ніхто не постраждав. Правоохоронці внесли відомості до ЄРДР за ч. 4 ст. 296 КК України – хуліганство із застосуванням зброї.

За даними «Суспільного», затриманий – 43-річний військовослужбовець, який перебував у СЗЧ (самовільне залишення частини).