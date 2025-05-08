Поліція затримала 63-річного чоловіка у власному помешканні

У четвер, 8 травня, в одному з сіл на Київщині 63-річний чоловік розстріляв кількох людей на вулиці. Внаслідок стрілянини загинув військовий та його родичка, повідомили у пресслужбі поліції Київської області.

Приблизно об 15:20 правоохоронці отримали повідомлення про стрілянину в селі Софіївська Борщагівка Бучанського району Київщини. За даними поліції, нападник відкрив вогонь по кількох людях.

Внаслідок отриманих поранень кілька людей загинули. Стрілець втік з місця події.

На відео, оприлюднених у місцевих Telegram-каналах, видно машину швидкої допомоги та поліцію, а також кілька цивільних машин, які зупинилися посеред вулиці.

На місці події працюють екстрені служби, а поліція розпочала спецоперацію із затримання нападника.

Доповнено 17:50. Правоохоронці затримали нападника – ним виявився 63-річний чоловік, який розстріляв військовослужбовця та його тещу, яка перебувала вдома. За даними поліції, загиблий військовий місяць тому продав чоловіку зброю за 1000 доларів. Стрілянина розпочалася 8 травня через конфлікт щодо оплати – за даними правоохоронців, військовий вимагав у чоловіка виплатити йому ще певну суму.

«У результаті чоловік з купленої зброї розстріляв військового та його тещу, яка перебувала вдома. Після цього зловмисник зайшов до власної оселі та зачинився всередині», – повідомили у пресслужбі поліції.

Правоохоронці оточили будинок зловмисника та затримали його за годину. Наразі тривають слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення стрільцю про підозру.