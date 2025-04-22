Порушникам загрожує позбавлення волі

В Одесі поліцейські оголосили підозру військовослужбовцю ТЦК та СП і двом членам громадської організації, які влаштували бійку зі стріляниною у дворі житлового будинку. Про це повідомила пресслужба поліції Одеської області 22 квітня.

Інцидент трапився в одному з дворів житлового будинку в Хаджибейському районі міста. За даними поліцейських, один із підозрюваних у нетверезому стані прийшов до колишнього сусіда з’ясовувати давні неприязні стосунки. Не заставши господаря вдома, він спровокував сварку з його дружиною. Агресивного чоловіка вигнав сусід жінки, однак він невдовзі повернувся з чотирма товаришами, зазначають правоохоронці.



«Правопорушники вибивали двері квартири, бешкетували й били громадянина, коли той вийшов до них. Під час сутички один із фігурантів, попередньо, із травматичної зброї зробив кілька пострілів. На щастя, ніхто не постраждав», – повідомив слідчий у справі Віталій Орлов.



Слідчі встановили трьох правопорушників. Ними виявилися місцеві жителі віком 31, 22 та 20 років. Один із них військовослужбовець Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, двоє – члени громадської організації.



Нападникам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 296 ККУ (грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, вчинене групою осіб). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Поліцейські встановлюють, де підозрювані заховали зброю, із якої стріляли. Також вирішується питання про додаткову правову кваліфікацію щодо дій з незаповненими повістками, які були вилучені поліцейськими під час обшуку вдома в одного з членів громадської організації.