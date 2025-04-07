Рівняни розпочали сутичку з працівниками ТЦК через затриманого чоловіка

У Рівненському обласному ТЦК та СП прокоментували відео, яке поширили у соцмережах. На ньому військовослужбовець нібито «розігнав» працівників територіального центру комплектування, коли ті намагалися затримати чоловіка. Також учасницями конфлікту стали дві жінки.

Як повідомили 7 квітня на сторінці установи у Facebook, у соцмережах поширюють відео затримання військовозобов’язаного працівниками ТЦК. Інцидент стався у неділю, 6 квітня, у Рівному. Очевидці повідомили в одній із місцевих Telegram-спільнот, що працівники територіального центру комплектування намагалися посадити в бус чоловіка, який був разом із дружиною та дітьми. Цьому нібито завадили чоловік у військовій формі та випадкові перехожі.

У ТЦК підтвердили, що такий інцидент справді відбувся і засудили дії військового, звинувативши його у тому, що він сприяв ухиленню від мобілізації.

«Ми підкреслюємо ганебність дій військовослужбовця, який, прикриваючись своїм статусом, дозволив собі втручання в роботу колег із ТЦК та СП, фактично сприяючи ухиленню громадянина від мобілізаційного обов’язку. Крім того, поширена інформація про те, що працівники ТЦК намагалися затримати чоловіка, який перебував із дружиною та дітьми, не відповідає дійсності. Цей чоловік не був із родиною, а емоційний наратив про “сім’ю з дітьми” є вигадкою», – повідомили у ТЦК.

В установі додали, що втручання у виконання завдань співробітниками ТЦК є порушенням ст. 114-1 КК України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України) й передбачає до восьми років увʼязнення.