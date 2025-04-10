Зловмисники підвозили чоловіків до кордону та давали вказівки, як його перетнути

Правоохоронці викрили міжрегіональну схему переправлення чоловіків через кордон, яку організували мешканець Кам'янця-Подільського та посадовець ТЦК із Чернівецької області. Підозрювані брали за свої послуги від 7500 до 10 000 доларів. Про це повідомила 10 квітня пресслужба поліції області.

За даними слідства, 38-річний житель Камʼянця-Подільського спільно з 43-річним працівником ТЦК із Буковини організував схему переправлення ухилянтів до Молдови. Ділки підшуковували охочих втекти за кордон у соціальних мережах.

«Cпівробітник ТЦК на власній автівці виїжджав у різні області України, щоб особисто забрати і доправити клієнтів до визначеного пункту збору. Користуючись своїм службовим становищем, він безперешкодно проходив перевірки на блокпостах: пред’являв документи і пояснював, що нібито перевозить мобілізованих до однієї з військових частин», – зазначають правоохоронці.

Клієнтів привозили на територію Хмельницької та Чернівецької областей і поселяли в хостелах. Потім чоловіків підвозили до кордону та давали складений маршрут, по якому вони перетинали кордон. Вартість таких послуг становила від 7 500 до 10 000 доларів – залежно від терміновості.

Слідчі оголосили обом затриманим підозри за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення через державний кордон України, вчинене організованою групою з корисливих мотивів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до девʼяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.