Слідчі затримали переправника та ухилянта дорогою до кордону

Правоохоронці викрили жителя Рівненщини, який за 4000 доларів винагороди організував військовозобов’язаному виїзд у Білорусь. Щоправда, переправити чоловіка підозрюваний так і не встиг – обох викрили дорогою до кордону. Про це повідомила 7 квітня пресслужба спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, 20-річний мешканець Дубенського району за 4000 доларів влаштував для військовозобов’язаного незаконний трансфер до Білорусі. Він надав чоловіку вказівки щодо необхідного спорядження та речей, а через кілька днів зустрівся із ним у Луцьку.

«Разом вони планували дістатися рейсовим автобусом Київщини, де переправник мав безпосередньо допомогти військовозобов’язаному виїхати з країни поза офіційними пунктами пропуску. Дорогою до відправного пункту обох затримали. За свої послуги підозрюваний вже встиг отримати аванс», – повідомляють у прокуратурі.

Жителю Рівненщини обрали запобіжний захід. За організацію незаконного переправлення через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України), йому загрожує від семи до девʼяти років позбавлення волі.