Двох жителів Сарненського району викрили на переправленні чоловіків призовного віку за кордон. Підозрювані брали за свої послуги по 700 доларів винагороди. Про це повідомила 23 січня пресслужба прокуратури Рівненської області.

За даними слідства, один із підозрюваних шукав клієнтів серед військовозобов’язаних у соцмережах, проводив інструктаж про почерговість дій до та після переправлення до Європи, а інший відповідав за перевезення чоловіків до державного кордону в об’їзд контрольно-пропускних пунктів.

За свої послуги зловмисники брали 700 доларів з людини.

Слідчі оголосили двом жителям Сарненщини підозри в організації незаконного переправлення через державний кордон України, вчиненому за попередньою змовою з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).Санкція статті передбачає від семи до девʼяти років увʼязнення з конфіскацією майна.

Додамо, що 14 січня правоохоронці викрили двох братів з Рівненщини, які також організували схему переправлення ухилянтів до Білорусі. Для конспірації зловмисники возили чоловіків мотоциклом, трактором і гужовою підводою до кордону, а тоді давали детальну схему маршруту. За свою допомогу підозрювані отримали 10 тис. доларів.