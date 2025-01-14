Організатори схеми завезли чоловіків до кордону, перед тим спеціально «плутаючи сліди»

На Рівненщині викрили двох братів, які організували схему переправлення ухилянтів до Білорусі. За свою допомогу підозрювані вимагали у двох чоловіків 10 тис. доларів винагороди. Про це повідомила 14 січня пресслужба прокуратури області.

За даними слідства, на початку 2025 року двоє жителів Сарненського району віком 21 та 33 років пообіцяли двом чоловікам призовного віку допомогти виїхати за межі України. За винагороду вони пропонували детальний план і консультації щодо втечі в об’їзд контрольно-пропускних пунктів.

«Викрили та затримали братів, коли ті незаконно переправляли через кордон двох чоловіків. Для конспірації зловмисники возили їх мотоциклом, трактором і гужовою підводою, аби “заплутати сліди”. За це отримали 10 тис. доларів», – зазначають у прокуратурі.

Як ZAXID.NET відомо з власних джерел, переправники оранізували клієнтам втечу до Білорусі, звідки ті планували виїхати до інших країн Європи.

Підозрюваних взяли під варту із можливістю внесення застави по 242 240 грн кожному. За організацію незаконного переправлення людей через державний кордон України, вчинену за попередньою змовою з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України), братам загрожує від семи до девʼяти років тюрми.