Організатор схеми завіз чоловіків до кордону, а вони самостійно мали його пройти

На Рівненщині викрили 26-річного правоохоронця, який організував схему переправлення ухилянтів до Білорусі. За свою допомогу підозрюваний вимагав у двох чоловіків по 8 тис. доларів винагороди. Про це повідомила 16 грудня спецпрокуратура у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, підозрюваний – 26-річний працівник державного правоохоронного органу спеціального призначення. Про яку саме структуру йдеться – наразі не повідомляють.

«У листопаді 2024 року до правоохоронця звернулося двоє знайомих із бажанням нелегально виїхати до ЄС. Посадовець запропонував їм перехід до Білорусі, адже вважав його більш безпечним. За переправлення забажав 8 тис. доларів з людини. Йому мав допомагати місцевий мешканець, який теж був добре обізнаний з прикордонною місцевістю», – зазначають у Державному бюро розслідувань.

Так, правоохоронець перевіз на власному авто чоловіків із Рівного повз усі блокпости до одного із сіл неподалік Білорусі. Далі спільник підозрюваного дав утікачам вказівки, як перейти кордон. Щоправда, зробити це вони мали самостійно.

«12 грудня 2024 року правоохоронця затримали після отримання 8 тис. доларів від одного з клієнтів. Суд обрав обом підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави, яку вони вже оплатили», – уточнила ZAXID.NET речниця спецпрокуратури Юлія Шевченко.

Правоохоронцю та його спільнику оголосили про підозру в організації незаконного переправлення людей через державний кордон, вчиненому держслужбовцем за попередньою змовою, повторно (ч. 3 ст. 332 КК України). Санкція статей передбачає до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.