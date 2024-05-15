Правоохоронець з Дубенщини вигадував злочини, аби звільнити охочих від військової служби

На Рівненщині 10 травня затримали поліцейського, який налагодив схему ухилення від мобілізації чоловіків призовного віку. За скоєне правоохоронцю загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомили 15 травня у ДБР, поліцейський штучно відкривав проти ухилянтів кримінальні провадження, в яких вони повністю розкаювалися й визнавали свою вину. Згодом псевдозлочинцям призначали 1-2 роки умовного терміну, під час яких призов на військову службу не відбувався.

Свої послуги посадовець оцінював у 100 тис. грн, а якщо його «клієнт» уже перебував у розшуку призовників, то виключення із системи вартували додатково 6,5 тис. грн.

«Правоохоронець співпрацював із старостою однієї із сільрад, до повноважень якого входить видача повісток чоловікам призовного віку. Представник влади знайомив “бажаючих” із правоохоронцем, а за це отримував свою частку. Наразі вирішується питання щодо повідомлення посадовцю про підозру та встановлюється повне коло осіб, що могли бути причетними до вказаного злочину», – зазначають у ДБР.

Відомо, що схема працювала із березня 2024 року. Наразі слідчі встановили щонайменше 5 випадків, коли зловмисникам вдалося уникнути мобілізації через сфабриковані злочини.

Поліцейського затримали 10 травня під час отримання чергового хабара. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ (одержання службовою особою неправомірної вигоди з використанням службового становища, діючи за попередньою змовою групою осіб, поєднане із вимаганням). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Підозрюваного взяли під варту із можливістю внесення застави. Крім того, його відсторонили від служби на час проведення службового розслідування.