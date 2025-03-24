Адвоката затримали під час отримання хабара у його офісі

У Хмельницькому викрили 50-річного адвоката, який організував незаконну схему переправлення ухилянтів. Підозрюваний зі спільниками брав по 12 тис. доларів за допомогу чоловікам у проходженні кордону. Про це повідомила 24 березня пресслужба СБУ.

За даними слідства, місцевий адвокат шукав клієнтів і формував групи, а його спільники доправляли військовозобовʼязаних до кордону та підказували «безпечні» місця для втечі до ЄС. Вартість таких послуг становила 12 тис. доларів з людини.

«Правоохоронці затримали адвоката на гарячому в його офісі, коли він отримав гроші від ухилянта», – повідомляють в СБУ.

Наразі адвокату оголосили підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Санкція статті передбачає до девʼяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.