Війського затримали під час отримання 3000 доларів хабара

На Хмельниччині викрили 52-річного військовослужбовця, який за хабарі допомагав чоловікам оформити відстрочку від служби. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Про це повідомила 5 березня пресслужба поліції області.

За даними слідства, підозрюваний обіцяв чоловікам призовного віку оформити відстрочку від військової служби або пройти ВЛК із позначкою «придатний» для служби в небойових підрозділах. За свою допомогу він брав від 2000 до 5000 доларів винагороди.

Військового, який за сумісництвом працює заступником голови однієї з громадських організацій, викрили на отриманні 3000 доларів хабара.

Слідчі оголосили затриманому підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.