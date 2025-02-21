Віктор Паламарчук виконував обовʼязки голови Хмельницької РВА з червня 2024 року

Виконувача обов’язків голови Хмельницької РВА викрили на корупційній схемі. Посадовець пообіцяв працівникам підприємства, яким не продовжили бронювання, оформити обмежену придатність або влаштувати їх на службу в тилу. Затримали підозрюваного під час отримання 1600 доларів хабаря. Про це повідомила 21 лютого спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, перший заступник голови Хмельницької районної адміністрації, який на той час виконував обов’язки керівника та був членом комісії при об’єднаному міському ТЦК та СП, налагодив корупційну схему з ухилення від військової служби.

Як ZAXID.NET стало відомо з власних джерел, йдеться про 65-річного Віктора Паламарчука, який виконував обовʼязки голови Хмельницької РВА з червня 2024 року.

«Наприкінці 2024 року до посадовця звернувся місцевий підприємець, який хотів дізнатися про процедуру бронювання своїх працівників. Його компанія займається встановленням систем газо- та водопостачання, опалення та водовідведення. Чиновник повідомив, що наразі бронювання призупинене, однак запропонував допомогти чоловікам уникнути мобілізації завдяки своїм звʼязкам», – повідомили у львівському теруправлінні ДБР.

Надалі посадовець оформляв військовозобовʼязаних обмежено придатними через стан здоров’я або придатними до служби у тилових підрозділах чи навчальних центрах. Такі послуги він оцінив у 1600 доларів з однієї людини.

Під час отримання обумовленої суми чиновника затримали.

Йому оголосили підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (вимагання та одержання неправомірної вигоди). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі. Наразі слідчі обирають Віктору Паламарчуку запобіжний захід та вирішують питання щодо його відсторонення від виконання обов’язків.

Додамо, що Віктор Паламарчук народився 24 січня 1959 року у селі Михайлівка Рівненської області. Закінчив Закарпатський лісотехнічний технікум і Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування. До 1998 року Віктор Паламарчук працював на різних посадах у військових частинах. З 11 листопада 1998 року по квітень 2011 року був генеральним директором ТОВ «Агріко». Згодом очолив «Електротранс» у Хмельницькому. Працював першим заступником голови Хмельницької РВА до звільнення Анатолія Катеринчука. Із червня 2024 року став виконувачем обов’язків голови районної адміністрації.