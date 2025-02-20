У ході розслідування зʼясувалося, що держпідприємство не проводило утилізацію відходів відповідно до законодавства

Заступника директора філії держпідприємства на Хмельниччині викрили на хабарництві. Посадовець брав від 7 до 30 тис. грн за фіктивну утилізацію відходів. Тепер йому загрожує до десяти років тюрми. Про це повідомила 20 лютого пресслужба поліції області.

За даними слідства, посадовець протягом шести місяців отримував від підприємців від 7 до 30 тис. грн хабара за фіктивну утилізацію відходів та видачу підроблених документів, що підтверджують цей факт. Попередньо відомо, що щомісячно установа нібито утилізовувала від 40 до 50 тонн відходів.

«Насправді ж підприємці захоронювали відходи неподалік виробничих потужностей, наприклад, у лісових масивах тощо. Та й саме держпідприємство не проводило утилізацію наявних відходів у встановленому порядку: працівники просто прикопували їх на прилеглій ділянці. Це створювало значну екологічну та епізоотичну небезпеку», – зазначають у поліції.

Правоохоронці провели 30 санкціонованих обшуків на держпідприємстві та на фірмах, які є його клієнтами, у ході яких вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, документацію та чорнові записи, а також зразки забруднених ґрунтів зі скотомогильників, які відправили на спеціальні експертизи.

Заступника директора хмельницької філії держпідприємства з утилізації відходів затримали під час отримання ним чергового хабара за вирішення питання фіктивної утилізації та видачі підроблених документів.

Посадовцю вже оголосили підозри за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до десяти років тюрми.