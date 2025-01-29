Адвоката затримали із хабарем у службовому кабінеті прокурора

Правоохоронці викрили на хабарі 41-річного адвоката з Хмельниччини. Підозрюваний намагався за винагороду вплинути на рішення прокурора щодо свого клієнта. Про це повідомили 29 січня в Офісі Генерального прокурора.

За даними слідства, адвокат запропонував прокурору Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону 5 тис. доларів хабара за укладання угоди про визнання винуватості для свого клієнта, яка передбачала покарання без позбавлення волі.

«Прокурор невідкладно повідомив про таку пропозицію керівництво і надалі діяв спільно з іншими правоохоронцями задля документування злочину. Під час передачі частини обіцяної суми в розмірі 1,5 тис. доларів, адвоката затримали», – зазначають в Офісі Генпрокурора.

Затриманому оголосили про підозру у спробі надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 369 КК України). Санкція статті передбачає від чотирьох до восьми років увʼязнення з конфіскацією майна або без неї. Наразі адвокат перебуває під вартою із правом внесення застави.