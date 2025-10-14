Після передачі частини хабаря підозрюваного затримали

Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок відомому тернопільському адвокату Володимиру Гловаку, який пропонував хабар прокурору за укладення угоди на користь його клієнта. Суд призначив йому 2 млн грн штрафу та два роки іспитового терміну.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у жовтні 2025 року, адвокат із Тернополя у січні 2025 року дав 1500 доларів хабаря прокурору Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони. За даними правоохоронців, це була частина запропонованого хабаря загальною сумою 5000 доларів. За вказану суму адвокат хотів домогтись укладання угоди про визнання винуватості для свого клієнта, яка передбачала покарання без позбавлення волі. Після передачі частини хабаря підозрюваного затримали.

Із порталу «Судова влада» відомо, що обвинуваченим у цій справі є адвокат Володимир Гловак. Щодо нього порушили кримінальну справу за ч.3 ст.369 ККУ (надання неправомірної вигоди службовій особі). Обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості із прокурором.

Цю справу розглянув суддя Юрій Дем’янов, який дослідив усі матеріали та затвердив вказану угоду. Володимира Гловака визнали винним у кримінальному правопорушенні, призначивши 2 млн грн штрафу, а також п’ять років позбавлення волі. Суддя звільнив обвинуваченого від ув’язнення, замінивши його дворічним іспитовим терміном. Вирок ще можна оскаржити.