За новими правилами збільшився перелік дозволених видів вуличної розважальної діяльності

У Львові діятимуть нові правила роботи для підприємців, які займаються вуличними розвагами. Мова йде про діяльність вуличних фотографів, аніматорів та продавців розважальної продукції. Відповідне рішення львівська міська рада ухвалила на засіданні в четвер, 18 грудня.

Як повідомляє пресслужба ЛМР, у місті визначатимуть локації за допомогою аукціону, на яких зможуть працювати продавці розважальної продукції. Переможці торгів, згідно з договором оренди, зможуть працювати протягом року.

«Це важливе рішення, бо Львів має бути комфортним і для мешканців, і для гостей. Останнім часом ми отримували скарги на нав'язливу поведінку окремих фотографів та продавців розважальної продукції в центрі міста. Тож ми в департаменті спільно з підприємцями напрацювали механізм, який влаштовує всіх», – повідомила Інна Свистун, директорка департаменту економічного розвитку Львівської міської ради.

Наразі такий формат проєкту працює в тестовому режимі, адже фотографи та аніматори працюють на визначених локаціях за укладеними договорами оренди та за прописаними правилами роботи в публічному просторі.

«Ухвала, яку підтримали депутати на сесії, закріплює цей механізм. Місто визначатиме локації, і тепер виставлятиме їх на аукціон, а з переможцями укладатимуть договори оренди терміном на один рік», – пояснює Інна Свистун.

За новими правилами збільшився також перелік дозволених видів вуличної розважальної діяльності, зокрема до цього переліку, окрім фотографів та продавців дитячо-розважальної продукції, увійдуть аніматори.

Нагадаємо, раніше ZAXID.NET писав про те, що у Львові місцеві мешканці скаржилися на нав’язливу поведінку аніматорів у костюмах тварин, які працювали у центрі міста. Після заборони міської влади працювати у місті маскоти почали працювати на Залізничному вокзалі Львова.

Раніше у Львові у квітні цього року заборонили роботу вуличних фотографів та вуличних музикантів на площі Ринок.