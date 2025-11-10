Маскоти почали працювати на Залізничному вокзалі

Аніматори в костюмах казкових тварин, які тривалий час працювали у центрі Львова, перебралися на головний залізничний вокзал. Це сталося після того як міська влада повністю заборонила аніматорам працювати у місті.

У понеділок, 4 листопада, у соцмережі львівʼянка обурилася навʼязливій поведінці аніматорів у центрі Львова. ZAXID.NET звернувся до Євгена Бойка, керуючого справами виконавчого комітету Львівської міської ради – він запевнив, що така робота є незаконною, і пообіцяв, що 5 листопада на вулицях Львова маскот вже не буде.

Однак, вже у понеділок, 10 листопада, львівʼяни помітили аніматорів у костюмах на Залізничному вокзалі. Євген Бойко прокоментував цю ситуацію ZAXID.NET, сказавши, що, у суботу, 8 листопада, провів розмову з власником бізнесу ростових ляльок Мустафою, і вони домовилися про припинення незаконної праці аніматорів.

«Він мені повідомив, що приїхав до Львова з Одеси і що він не знав наших порядків і правил. Повідомив про те, що в інших містах такий бізнес працює за такою ж моделлю. Натомість я йому сказав, що в нас у Львові будь-яка робота, яка пов'язана з таким видом діяльності, має чіткі правила. Якщо він хоче працювати в цій сфері, то повинен зареєструватися як ФОП і декларувати свої доходи, а не прикриватися повідомленнями про масові заходи та заробляти на цьому кошти. Ми домовилися, що він не буде проводити цю роботу, а сьогодні, на жаль, виявлено маскотів на Залізничному вокзалі. І дуже шкода, що пан Мустафа обманув міську раду», – повідомив Бойко.

Муніципальна варта підійшла до аніматорів на залізничному вокзалі і встановила, що в костюмах працювали 21-річна дівчина та 16-річний хлопець. Євген Бойко зазначив, що використання праці неповнолітніх вимагає окремих пояснень: «Потрібно писати заяву в правоохоронні органи, і це має питання окремо досліджуватися – це експлуатація неповнолітніх, тому на це має реагувати поліція».

ZAXID.NET зателефонував власнику бізнесу аніматорів у костюмах, проте він відмовився надавати будь-які коментарі.