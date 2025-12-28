У ніч на неділю, 28 грудня, дрони 1-го окремого центру безпілотних авіаційних комплексів вразили у Криму низку військових об’єктів. Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді «Мадяр».

Серед вражених цілей:

РЛС «Валдай» (Чорноморське, ТОТ, АР Крим)

Пункт управління комплексом радіолокаційної розвідки (Чорноморське, ТОТ, АР Крим)

База зберігання та запуску МБЕК (морський безекіпажний катер), смт Чорноморське Євпаторійського району, ТОТ АР Крим).

РЛС «Валдай» – це російський радіолокаційний комплекс виявлення та протидії малорозмірним БПЛА. Росіяни почали його розробку у 2016 році та прийняли на озброєння у березні 2021. У жовтні 2025 року розвідники ГУР МО вже атакували цю РЛС у Криму.

Роберт Бровді також оприлюднив відео ураження, де видно моменти ураження російських об’єктів.

Окрім того, уночі дрони ударили по Сизранському нафтопереробному заводу в Самарській області РФ, що за 900 км від кордону з Україною. На оприлюднених очевидцями відео видно вибухи та пожежу на заводі.

Завод виробляє близько 2,5 млн тонн дизеля на рік і є ключовим в регіоні. За поки непідтвердженою інформацією, дрони могли пошкодити установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-6 — електрознесолювальну установку та атмосферно-вакуумну трубчасту установку проєктною потужністю 6 млн тонн нафти на рік. 22 листопада та 5 грудня українські дрони вже атакували Сизранський НПЗ.

Окрім того, Сили безпілотних систем уразили командний пункт та місця дислокації спецпризначенців 14 бригади російської воєнної розвідки (ГРУ) у селищі Бердянське тимчасово окупованої частини Донецької області.

У результаті проведеної розвідувально-ударної операції по командному пункту та місцям дислокації особового складу окупанта 51 росіянина ліквідовано, 74 отримали поранення, ще якась частина військових зникли безвісти.

У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження ударними БпЛА нафтопереробного заводу «Сизранський» у Самарській області з щорічним об’ємом переробки від 7 до 8,9 млн. тонн нафти.

Окрім цього, Сили оборони України успішно уразили місце зберігання та обслуговування безекіпажних катерів в районі Чорноморського (тимчасово окупована територія Криму), ремонтний підрозділ зі складу 1435 мотострілецького полку поблизу населеного пункту Антрацит (ТОТ Луганської області), понтонну переправу неподалік Ніконорівки та склад зберігання шахедів в Макіївці на Донеччині.