Українські дрони вночі вразили стратегічні об’єкти у Криму та в Росії
Дрони атакували нафтопереробний завод, РЛС, пункт управління радіолокаційної розвідки і базу зберігання безекіпажних катерів
У ніч на неділю, 28 грудня, дрони 1-го окремого центру безпілотних авіаційних комплексів вразили у Криму низку військових об’єктів. Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді «Мадяр».
Серед вражених цілей:
- РЛС «Валдай» (Чорноморське, ТОТ, АР Крим)
- Пункт управління комплексом радіолокаційної розвідки (Чорноморське, ТОТ, АР Крим)
- База зберігання та запуску МБЕК (морський безекіпажний катер), смт Чорноморське Євпаторійського району, ТОТ АР Крим).
РЛС «Валдай» – це російський радіолокаційний комплекс виявлення та протидії малорозмірним БПЛА. Росіяни почали його розробку у 2016 році та прийняли на озброєння у березні 2021. У жовтні 2025 року розвідники ГУР МО вже атакували цю РЛС у Криму.
Роберт Бровді також оприлюднив відео ураження, де видно моменти ураження російських об’єктів.
Окрім того, уночі дрони ударили по Сизранському нафтопереробному заводу в Самарській області РФ, що за 900 км від кордону з Україною. На оприлюднених очевидцями відео видно вибухи та пожежу на заводі.
Завод виробляє близько 2,5 млн тонн дизеля на рік і є ключовим в регіоні. За поки непідтвердженою інформацією, дрони могли пошкодити установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-6 — електрознесолювальну установку та атмосферно-вакуумну трубчасту установку проєктною потужністю 6 млн тонн нафти на рік. 22 листопада та 5 грудня українські дрони вже атакували Сизранський НПЗ.
Окрім того, Сили безпілотних систем уразили командний пункт та місця дислокації спецпризначенців 14 бригади російської воєнної розвідки (ГРУ) у селищі Бердянське тимчасово окупованої частини Донецької області.
У результаті проведеної розвідувально-ударної операції по командному пункту та місцям дислокації особового складу окупанта 51 росіянина ліквідовано, 74 отримали поранення, ще якась частина військових зникли безвісти.
У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження ударними БпЛА нафтопереробного заводу «Сизранський» у Самарській області з щорічним об’ємом переробки від 7 до 8,9 млн. тонн нафти.
Окрім цього, Сили оборони України успішно уразили місце зберігання та обслуговування безекіпажних катерів в районі Чорноморського (тимчасово окупована територія Криму), ремонтний підрозділ зі складу 1435 мотострілецького полку поблизу населеного пункту Антрацит (ТОТ Луганської області), понтонну переправу неподалік Ніконорівки та склад зберігання шахедів в Макіївці на Донеччині.