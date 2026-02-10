Керівники САП та НАБУ під час спільного брифінгу звинуватили СБУ у незаконному встановленні обладнання для прослуховування

Національне антикорупційне бюро заявило про виявлення обладнання для прослуховування у помешканні керівниці одного з підрозділів. Про це йдеться у повідомлені, що опубліковане в телеграм-каналі НАБУ у вівторок, 10 лютого. Крім того, про це розповіли директор НАБУ Семен Кривонос та керівник Спеціалізованої прокуратури Олександр Клименко під час брифінгу, передає «Українська правда».

Йдеться про керівницю підрозділу, що розслідує корупцію у сфері оборони, зокрема махінації під час закупівель безпілотників. Крім того, посадовиця антикорупційного органу, у помешканні якої виявили обладнання для прослуховування, входить до групи детективів, що розслідує справу «Мідас». Семен Кривонос повідомив, що обладнання встановив один з правоохоронних органів кілька тижнів тому, залучивши для цього будівельника.

«Буквально кілька тижнів тому людина встановлювала собі обладнання електричне і їй абсолютно незаконно співробітники одного із правоохоронних органів встановили туди обладнання без жодного рішення суду. Ми зараз уже вивчаємо це детально. Вони вже знають, що ми про них знаємо. Що вони там збиралися слухати вдома у керівниці підрозділу? Вони вчинили злочин. Я просто хочу, щоб вони це зараз почули, що ми знаємо, що вони його вчинили», – цитує «Українська правда» Семена Кривоноса.

Водночас керівник Спеціалізованої прокуратури Олександр Клименко заявив, що обладнання могли встановити співробітники СБУ.

«У країні йде повномасштабне вторгнення і при цьому Служба безпеки виділяє надзвичайно величезний ресурс, щоб займатись розслідуванням недекларування якогось майна детектива. Причому це не їхня підслідність, це порушення закону», – заявив Олександр Клименко.

Крім того, директор НАБУ Семен Кривонос повідомив, що проти співробітників бюро готують чергові провокації. За словами Кривоноса, НАБУ вже встановило причетних, але не може розголошувати інформацію.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року НАБУ заявило, що Офіс генпрокурора здійснив несанкціонований обшук в одного з детективів. Своєю чергою ОГП заявив, що співробітник НАБУ встановив камери спостереження навпроти будівлі Офісу генпрокурора. Крім того, ОГП стверджувало, що співробітник НАБУ не пояснив причини встановлення камер. Водночас пресслужба НАБУ того ж дня заявила, що детектив діяв законно у межах розслідування злочину. Про який злочин йшлося, НАБУ не уточнило.