Преміальний магазин нового формату запрацював у ТРЦ Bukovyna Mall

Наприкінці 2025 року у Чернівцях відкрили EVA BEAUTY. Це п’ятий магазин мережі в Україні, що працює в новому форматі. Мережа магазинів EVA розповіла ZAXID.NET про концепцію магазинів, сервісні рішення та перші результати роботи, що підтверджують запит на персоналізований підхід і розширений асортимент у категорії краси.

Перший у Чернівцях преміальний магазин EVA BEAUTY

У Чернівцях новий формат магазину EVA BEAUTY з преміальним асортиментом косметики розпочав роботу у ТРЦ Bukovyna Mall за адресою вул. Галицький Шлях, 11 наприкінці 2025 року. Площа магазину становить 520 м² та дозволяє представити розширений асортимент продукції.

У магазині клієнти зможуть купити різноманітну професійну доглядову та декоративну косметику преміум-сегмента, а також отримати консультацію із персоналізованим підбором засобів.

«Ми бачимо, що сьогодні клієнтам важливо не просто купити косметику, а зрозуміти, що саме їм підходить. Асортимент на ринку величезний, і без експертної підтримки зробити правильний вибір стає дедалі складніше. Тому в EVA BEAUTY ми свідомо робимо акцент на сервісах, тестуванні та консультаціях, щоб кожна покупка була впевненою і комфортною», – розповідає директорка бізнес-напряму EVA BEAUTY Василина Петлицька.

Ексклюзивний асортимент

У магазині представлено понад 20 тисяч найменувань товару, серед яких декоративна косметика, догляд за обличчям і тілом, дерматокосметика, професійний догляд за волоссям і засоби для стайлінгу, парфумерія, гаджети для догляду за волоссям і шкірою та продукти spa & wellness.

Команда EVA BEAUTY пропонує покупцям товари відомих брендів, зокрема Artdeco, NYX, Urban Decay, IT Cosmetics, PUPA, Medi-Peel, Elemis, Payot, Biotherm, Collistar, La Roche-Posay, Rituals, La Sultane de Saba, Redken, Davines, Alfaparf, L’Oréal Professionnel, Birkholz, Lacoste, Karl Lagerfeld та інші.

Сервіси

У магазині EVA BEAUTY, окрім великого вибору товарів, також представлено низку сервісів. Зокрема є зона для презентацій новинок і навчань з макіяжу, де можливі індивідуальні та групові майстер-класи, а також спеціальний формат для юних клієнток – «Твоя перша косметичка».

За потреби підібрати косметику під запит покупця та зробити експрес-мейк для знайомства з продуктами допоможе професійний візажист. А вже на платній основі доступна послуга повноцінного макіяжу.

Обрати аромат серед більше ніж 2500 позицій допоможе спеціальний парфумерний квіз. А за допомогою спеціального AR-сервісу VISUAL by EVA можна віртуально приміряти засоби декоративної косметики та фарби для волосся. Завдяки різноманітним зонам тестування покупці можуть особисто випробувати ледь не весь спектр продуктів — від пензлів до пристроїв Dyson.

Інноваційна система

Підібрати доглядові засоби за потребами покупця можна завдяки сервісу безкоштовного тестування шкіри обличчя, шкіри голови та волосся. Інноваційна система Skin Analysis System дозволяє за 15 секунд оцінити стан епідермісу та дерми, гідроліпідний баланс, пігментацію та навіть змоделювати потенційні вікові зміни в перспективі 3–5 років.

Після цього експерти допоможуть сформувати індивідуальні рекомендації по догляду. Цифровий трихоскоп та інтелектуальний аналізатор детально досліджують структуру волосся, стан фолікулів і шкіри голови.

Бізнес-показники

Доцільність розвитку мережею преміального формату підтверджують бізнес-показники:

Конверсія магазину становить близько 35%.

Середній чек EVA BEAUTY майже втричі вищий за середній чек звичайного магазину EVA в Чернівцях.

Близько 10% клієнтів – це нові покупці, які раніше не здійснювали покупки в мережі та на EVA.UA, що є суттєвим показником з огляду на масштаб бренду.

Майже 80% покупок припадають на користувачів спеціальної програми лояльності EVA BEAUTY, яка наразі налічує понад 220 000 учасників.

Про розвиток та майбутні плани

Команда планує і надалі масштабувати формат EVA BEAUTY. У 2026 році на меті – відкриття двох магазинів у Києві, а також розвиток у регіонах. Окрім цього, команда фахівців EVA працює над запуском нових сервісів і розширенням асортименту.

Василина Петлицька додала, що у 2025 році бренд EVA отримав велику кількість нових авторизацій, кілька міжнародних марок, ексклюзивно привезених в Україну, і розширив співпрацю з українськими брендами. Формат EVA BEAUTY надалі залучатиме нову аудиторію і працюватиме над розширенням бренду, де навіть найвибагливіші клієнти могли б протестувати преміальні продукти та обрати ексклюзивні товари для догляду.