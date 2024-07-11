Магазин нового формату запрацював на першому поверсі ТРЦ Victoria Gardens

6 липня у Львові відкрили магазин EVA BEAUTY, який став другим в Україні магазином мережі, що працює в новому форматі. ZAXID.NET побував на вікдритті EVA BEAUTY у ТРЦ Victoria Gardens та розповідає, чим дивуватиме магазин своїх покупців.

Перший у Львові

Перший магазин у форматі EVA BEAUTY відкрили у грудні 2023 року у київському ТРЦ Respublika Park. Команда EVA тривалий час шукала відповідне велике приміщення для нього. EVA BEAUTY у Львові площею 350 м2 – майже вдвічі менша від київського магазину, втім, як пояснила директорка бізнес-напряму EVA BEAUTY Василина Петлицька, цей магазин – це концентрат найкращого асортименту та сервісів.

«Ми вже давно планували вийти у преміальний формат, однак рішення для нас було нелегким. Ми провели низку досліджень і з’ясували, що жінки, попри війну та складне економічне становище, все одно мають запит на преміальні бренди та сервіси», – розповіла Василина Петлицька.

Ексклюзивні аромати

Сервіс, що допоможе швидко підібрати парфуми завдяки короткому опитуванню

Магазин поділений на кілька зон, де представлені понад 7,5 тисяч найменувань товарів, серед яких півтори тисячі - це парфумерна продукція від масмаркету до преміальних брендів.

EVA BEAUTY пропонує покупцям унікальну можливість швидко підібрати парфуми завдяки короткому опитуванню, розробленому разом із відомою парфумеркою Наталією Москаленко. За результатами опитування система підбере вам кілька варіантів парфумів різної цінової категорії. Якщо аромат відсутній в асортименті магазину, його можна замовити на сайті EVA.UA.

Завдяки планшету для замовлення на EVA.UA та точці видачі інтернет-замовлень в магазині покупці отримують доступ до понад 120 000 товарів.

Швидкий візаж

Планшет доповненої реальності допоможе приміряти різні відтінки засобів декоративної косметики

У магазині EVA BEAUTY можна безкоштовно зробити експрес-макіяж одним із продуктів, який ви хочете протестувати перед придбанням. Візажистка допоможе підібрати косметику під запит покупця.

«Поки йдеться про експрес-макіяж певної зони. Вже за місяць ми запустимо попередній запис на повноцінний мейкап. При цьому, майстер зафіксує всі засоби, які будуть використані, аби, протестувавши, ви могли їх придбати у нашому магазині», – додала Василина Петлицька.

Також у цій зоні є змога протестувати деякі продукти віртуально. Планшет доповненої реальності допоможе приміряти різні відтінки засобів декоративної косметики, а на екрані буде зазначений відповідний продукт і його вартість. Це дозволить клієнтам зекономити час і гроші. Невдовзі також запрацює послуга віртуального підбору кольору волосся.

Власний дерматоцентр

На сучасному апараті клієнти можуть визначити свій тип шкіри та її стан

Ще одна ексклюзивна особливість EVA BEAUTY – «Центр здоров’я шкіри», у якому працюють консультанти з базовою медичною освітою. Це зона, де представлені дерматологічна косметика, вітаміни тощо – своєрідна мініаптека в магазині.

Підібрати потрібні засоби за потребами покупця можна завдяки сервісу безкоштовного тестування шкіри. Кожен клієнт може звернутися до консультанта, аби завдяки сучасному апарату визначити свій тип шкіри та її стан.

«Наше основне завдання не стільки розширити попит покупця, скільки навчити жінку правильно доглядати за своїм обличчям», – зазначила Василина Петлицька.

Зона преміального догляду за волоссям

Зона догляду за волоссям, де можна протестувати укладки на сучасні стайлери

В новому магазині передбачена зона догляду за волоссям, де можна протестувати укладки на сучасні стайлери перед тим, як купити їх.

У цій зоні також можна придбати ексклюзивні бренди, які раніше були представлені лише в салонах краси та в інтернет-магазинах, як-от L’Oreal Professionnel і Matrix. У цьому магазині не буде повноцінного салону краси, як у київській EVA BEAUTY, але тут клієнти зможуть протестувати як девайси DYSON і SteamPod, так і преміальні засоби укладки.

Василина Петлицька додала, що ритейл і надалі шукатиме приміщення для відкриття нових магазинів EVA BEAUTY, де клієнти могли б протестувати преміальні продукти та обрати ексклюзивні товари для догляду.