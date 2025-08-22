Позашляхові мотоцикли Sihao

Це найбільша разова передача мототехніки в Україні від проєкту ГеройCar благодійного фонду Руслана Шостака та мережі магазинів EVA. Байки вирушають на східний напрямок, де швидкість і маневровість мають вирішальне значення для життя бійців і виконання завдань.

Акція «Відчувай на максимум» тривала в магазинах EVA з 6 лютого по 30 березня. За 53 дні вдалося зібрати 4 710 805 гривень – удвічі більше від запланованої мети. Організатори визнають: саме довіра та масова підтримка клієнтів зробили результат можливим.

«Проєкт «Відчувай на максимум» ще раз довів, що нас усіх єднає спільна мета – підтримка наших Захисників і Захисниць. Ми добре знаємо приклади успішних зборів на дрони й автівки, але у випадку з мотоциклами були певні сумніви: чи відгукнуться люди, чи підтримають. І саме довіра та небайдужість наших клієнтів розвіяли ці побоювання. Сотні тисяч українців долучилися – від невеликих переказів по 10-15 гривень до найбільшого внеску у 2 100 гривень. Багато хто робив пожертви по кілька разів. І завдяки цій єдності ми змогли зробити навіть більше, ніж спочатку планували. Це ще одне підтвердження того, що разом ми здатні на все», – зазначає Олександра Гнатик, керівниця PR-напряму мережі EVA та EVA.UA.

У благодійному фонді Руслана Шостака пояснюють, що саме мотоцикли є оптимальним рішенням для маневреності на фронті. Легкі, швидкі та прохідні, вони дозволяють пересуватися в умовах, де інша техніка безсила.

«З початку року ми отримуємо багато листів-запитів від підрозділів саме на підсилення мобільності. Ми вже передали понад 800 одиниць колісного транспорту – від пікапів і мотоциклів до квадроциклів та спеціалізованої техніки. Наша мета – перевищити тисячу і не зупинятися, адже техніка на фронті «живе» два-три місяці. Без партнерства з бізнесом це було б набагато складніше: мережа EVA – один із наших найбільших донаторів, а такі збори й тематичні колаборації дають змогу швидко закривати реальні запити військових», – каже СЕО фонду Євгенія Бут.

За словами військових, присутніх на заході, на передовій швидкість часто визначає успіх операцій. Нові мотоцикли стануть у пригоді розвідникам і підрозділам, які працюють у важкодоступних місцевостях.

«Дуже важливо мати можливість маневрувати – мотоцикли дають цю мобільність. Ми вдячні ініціативі ГеройCar, мережі EVA та всім покупцям, які долучилися. Кожна поставка нагадує: ми не самі в цій битві. Населення і бізнес разом із військом – це підтримує бійців», – наголошує Володимир Дегтярьов, пресофіцер корпусу «Хартія».

Командири на місцях уже мають досвід експлуатації мотоциклів і підтверджують їхню ефективність.

«Є ділянки фронту, куди великогабаритною машиною не заїдеш, а противник активно використовує FPV-дрони. Мотоцикл – легкий, зручний і швидкий засіб: ним можна доставити пальне, речі чи провізію до потрібної точки. У нас два мотоцикли працюють уже три місяці – жоден не вийшов з ладу, ремонт нескладний, запчастини доступні. Водії, за потреби, проходять навчання – курс триває до місяця», – розповідає Андрій Терещенко, командир розвідувальної роти 46-ї бригади.

Тож 119 мотоциклів, переданих ЗСУ, стануть важливим підсиленням для виконання розвідувальних і бойових завдань у найгарячіших точках фронту.

Водночас EVA продовжує підтримувати Сили оборони України. Так, ознайомитись з ініціативами компанії можна на спеціальній сторінці на сайті EVA.UA.



Також всі охочі можуть долучитись до забезпечення ЗСУ транспортом на сайті проєкту ГеройCar.