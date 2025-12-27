54-та бригада тримала оборону в Сіверську, а 10-та стояла південніше міста

Після втрати міста Сіверськ на півночі Донеччини з посад знімають командира 54-ї окремої механізованої бригади, полковника Олексія Коновала та командира 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, полковника Володимира Потєшкіна. Про це у суботу, 27 грудня, троє співрозмовників у Силах оборони повідомили «Українській правді».

Як зазначили співрозмовники видання, Коновала вже зняли з посади, а Потєшкін наразі перебуває на лікуванні, і, ймовірно, буде звільненим після повернення в підрозділ. Причина звільнення – неправдиві доповіді командування обох бригад. Як стало відомо, вони звітували про наявність позицій у своїх смугах відповідальності, на яких насправді вже тривалий час не було особового складу. Через це росіяни змогли швидко захопити Сіверськ.

За даними УП, 11-й армійський корпус, в оперативному підпорядкуванні якого перебували ці бригади, був впевнений, що їхні доповіді відповідають дійсності. Перевіряючі регулярно їздили в підрозділи, але проблем або невідповідність доповідей до реальної ситуації на полі бою не виявляли, бо це постійно приховувалося.

Наразі Угруповання військ «Схід» відсторонило 11-й корпус та його командира, бригадного генерала Сергія Сірченка від управління ситуацією на Сіверську. Натомість утворили тактичну групу «Соледар», її очолив командир навчального центру «Десна», бригадний генерал Денис Майстренко. Опіку над ТРГ «Соледар» також взяв командувач УВ «Схід», бригадний генерал Дмитро Братішко.

«Братішко був розлючений, коли дізнався про втрату Сіверська, і вимагав ледь не в будь-який спосіб підняти український прапор над частково втраченим містом. Тоді прапор на НРК, які нині в дефіциті, доставили операторам БпЛА 54-ї бригади, а ті на дронах понесли його на будівлю залізничного вокзалу в Сіверську. Усе заради того, щоб зробити “флаговтик” і потішити командувача УВ “Схід”», – додають журналісти.